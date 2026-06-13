الطاقة السورية: ‎إعادة 11 محطة مياه للعمل بريف دير الزور بعد ‏فكها احترازياً ‌‎

دمشق-‎سانا‎

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أعلنت وزارة الطاقة السورية عن إعادة الكوادر الفنية والهندسية ‏في الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة ‏دير الزور، إحدى عشرة محطة مياه للعمل، إثر توفر الظروف ‏الملائمة لإعادة التجهيزات إلى المحطات، بعد أن كانت قد فكتها ‏مسبقاً للحفاظ عليها، خشية غمرها بمياه نهر الفرات إثر ارتفاع ‏المنسوب مؤخراً.‌‎

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وأكدت الوزارة عبر قناتها على التلغرام، اليوم السبت، أنه تمت ‏إعادة 6 محطات للعمل في ريف دير الزور الشمالي، هي: ‏الحريجي، والحريجية، والربيضة، والجعار، وأبو النيتل، والصور ‌‏(الرئيسية)، إضافةً إلى خمس محطات في ريف دير الزور ‏الشرقي، وهي: غرانيج (المحاريج)، والكشكية (الأولى)، والحجنة، ‏والرمادي، والصالحية.

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وأشارت الوزارة إلى أن الفرق الفنية مستمرة في أداء مهامها ‏في تأمين محطات المياه، وإعادتها للعمل كلها في أقرب وقت ‏ممكن، متى تتوفر الظروف الملائمة لإعادتها للعمل‎.

وكانت وزارة الطاقة أعلنت في التاسع من الشهر ‏الحالي، أن الكوادر الفنية العاملة في الشركة العامة لمياه الشرب ‏والصرف الصحي في محافظة دير الزور؛ أعادت تشغيل ثلاث ‏محطات مياه شرب جديدة للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، بعد ‏توفر الظروف الملائمة لتركيبها‎.‎