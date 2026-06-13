الطاقة السورية: ‎إعادة 11 محطة مياه للعمل بريف دير الزور بعد ‏فكها احترازياً ‌‎

دمشق-سانا
أعلنت وزارة الطاقة السورية عن إعادة الكوادر الفنية والهندسية في الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة دير الزور، إحدى عشرة محطة مياه للعمل، إثر توفر الظروف الملائمة لإعادة التجهيزات إلى المحطات، بعد أن كانت قد فكتها مسبقاً للحفاظ عليها، خشية غمرها بمياه نهر الفرات إثر ارتفاع المنسوب مؤخراً.
وأكدت الوزارة عبر قناتها على التلغرام، اليوم السبت، أنه تمت إعادة 6 محطات للعمل في ريف دير الزور الشمالي، هي: الحريجي، والحريجية، والربيضة، والجعار، وأبو النيتل، والصور (الرئيسية)، إضافةً إلى خمس محطات في ريف دير الزور الشرقي، وهي: غرانيج (المحاريج)، والكشكية (الأولى)، والحجنة، والرمادي، والصالحية.
وأشارت الوزارة إلى أن الفرق الفنية مستمرة في أداء مهامها في تأمين محطات المياه، وإعادتها للعمل كلها في أقرب وقت ممكن، متى تتوفر الظروف الملائمة لإعادتها للعمل.
وكانت وزارة الطاقة أعلنت في التاسع من الشهر الحالي، أن الكوادر الفنية العاملة في الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة دير الزور؛ أعادت تشغيل ثلاث محطات مياه شرب جديدة للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، بعد توفر الظروف الملائمة لتركيبها.