500 مراقب تمويني لتعزيز الرقابة على الأسواق بمختلف المحافظات

دمشق-سانا

أكد مدير حماية المستهلك وسلامة الغذاء بالإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك حسن الشوا، أنه تم رفد مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظات بـ 500 مراقب تمويني، نتيجة عدم كفاية المراقبين التموينيين لتغطية مختلف الفعاليات التجارية في وقت واحد.

وأوضح الشوا في تصريح لمراسل سانا، اليوم الثلاثاء، أن تكليف المراقبين التموينيين الجدد يهدف إلى تعزيز الجهود الرقابية عبر تكثيف الدوريات، وضبط المخالفات بشكل أسرع وأكثر فاعلية، مؤكداً أن المديرية شددت منذ بداية الشهر الحالي الرقابة التموينية على الأسواق في مختلف المحافظات، مع بدء شهر رمضان المبارك، في ظل زيادة الطلب على المواد الغذائية، وما يرافقها من ارتفاع بعض الأسعار.

ضبوط تموينية في مختلف المحافظات

ولفت المدير في الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى أنه تم خلال الفترة الأخيرة تنظيم ضبوط تموينية في مختلف المحافظات، بحق عدد من الفعاليات المخالفة، وتشميع وإغلاق بعضها، ولا سيما في قطاعات بيع اللحوم والفروج والمسالخ، إضافة إلى محال بيع الخضار والألبان والأجبان، نتيجة مخالفات تتعلق بالأسعار أو الشروط الصحية.

وأكد الشوا استمرار العمل والتواصل المباشر مع أصحاب الفعاليات والمستهلكين عبر الجولات الميدانية، والدوريات التموينية، ومراكز العمل بالمحافظات، إضافة إلى استقبال الشكاوى من خلال الشعب التموينية ومديريات التجارة الداخلية.

ونظمت مديريتا التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق وريفها، الأسبوع الماضي، أكثر من 470 ضبطاً تموينياً بحق فعاليات تجارية مخالفة، خلال جولات رقابية مكثفة نفذتها على الأسواق والفعاليات في مختلف مناطق المحافظة.