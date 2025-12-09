بدء أعمال تنقيب في مدافن بيزنطية مكتشفة حديثاً في معرة النعمان بريف إدلب

دمشق-سانا

بدأت لجنة تنقيب متخصصة أعمالها الميدانية في موقع مدافن مكتشفة حديثاً تعود للعصر البيزنطي في مدينة معرة النعمان، وذلك في إطار جهود دائرة آثار إدلب للحفاظ على التراث الثقافي الغني.

وأوضحت المديرية العامة للآثار والمتاحف في صفحتها على منصة فيسبوك، أن الكوادر المختصة في دائرة الآثار عملت على مدى عشرة أيام متواصلة على تنظيف المدافن الأثرية، وإجراء الرسومات الهندسية التفصيلية، والرفع الطبوغرافي الدقيق للموقع، إضافة إلى توثيق جميع المكتشفات عبر التصوير الاحترافي.

إعداد التقرير النهائي والتوصيات اللازمة

ولفتت إلى أن اللجنة تواصل حالياً إعداد التقرير النهائي لأعمال التنقيب، الذي سيتضمن كل التفاصيل المتعلقة بالمدافن المكتشفة، إلى جانب التوصيات الملزمة لصاحب العقار الذي يقع فيه الموقع الأثري، بما يضمن حماية هذه المكتشفات واتخاذ الإجراءات الضرورية للحفاظ عليها للأجيال القادمة.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الاكتشافات في إثراء المعرفة التاريخية والأثرية للمنطقة.

وكان مدير الآثار في محافظة إدلب حسان إسماعيل صرّح في وقت سابق لـ سانا أنه تم العثور على هذا المدافن في مدينة معرة النعمان والتي تعود للعهد البيزنطي، ويُقدّر عمرها بأكثر من 1500 عام، تحتوي على ستة مدافن، يعود تاريخها إلى بداية القرن 4 الميلادي، وكل مدفن دفنت فيه عائلة كاملة.

