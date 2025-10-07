استشهاد وإصابة عدد من قوى الأمن جراء استهداف قوات قسد لحواجزها في الشيخ مقصود بحلب

محدث

حلب-سانا

استشهد عنصر وأصيب أربعة من قوى الأمن الداخلي، جراء استهداف قوات “قسد” لحواجز الأمن في محيط حي الشيخ مقصود بمدينة حلب اليوم.

وذكر مصدر أمني في حلب لـ سانا أن قوات “قسد” استهدفت بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة الأحياء السكنية في محيط حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب.

وأفاد مراسل سانا في حلب بوصول عدد من الجرحى المدنيين لمشفى الرازي متأثرين بإصابتهم جراء استهداف قسد للأحياء السكنية في محيط الشيخ مقصود والأشرفية بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة مشيراً إلى انتشار عدد من القناصة التابعين لقوات قسد على أسطح المباني السكنية في حيي الأشرفية والشيخ مقصود.

كما أفاد المراسل بإصابة سيدة في حي الشيخ طه بمدينة حلب بنيران قناصة قوات قسد المتمركزين على أسطح المباني السكنية في حي الشيخ مقصود في حين وقعت إصابات في صفوف المدنيين بينهم نساء وأطفال جراء استهداف قوات قسد الأحياء السكنية في حيي الميدان وبستان الباشا بحلب بقذائف صاروخية وقذائف الهاون فيما ارتقى مدني وأصيب أربعة آخرون بقصف صاروخي لقسد على حي سيف الدولة.

إلى ذلك أوضح مصدر عسكري لـ سانا أن قوات الجيش اكتشف في وقت سابق اليوم نفقاً لقوات قسد يربط مواقعهم بمكان خلف مواقع الجيش والأمن بمحيط حي الأشرفية، وتم تفجيره، مشيراً إلى أن قوات قسد أعدت النفق من أجل القيام بأعمال تخريبية واستخدمته للتسلل والقيام بعمليات ضد قوات الجيش والأمن.

ولفت المصدر إلى أنه بعد اكتشاف قوات الجيش النفق وتفجيره قامت قسد بإرسال عناصرها بلباس مدني واشتبكت مع حواجز الأمن الداخلي بالعصي والحجارة لإشغالهم قبل أن تتسلل عناصر مسلحة من قبلها وتستهدف الحواجز.

وعلى إثر الاعتداء بدأ الجيش وفق المصدر بنشر الحواجز لإغلاق الطرق المؤدية للأحياء بشكل كامل وأعاد الانتشار حول الشيخ مقصود والأشرفية في حلب.