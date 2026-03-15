جولات رقابية على محال الألبسة والأحذية بريف دمشق قبيل عيد الفطر

ريف دمشق-سانا

نفذت دوريات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق جولات رقابية مكثفة على عدد من الأسواق، شملت محال الألبسة والأحذية في مناطق متفرقة من المحافظة، بهدف مراقبة الأسعار والتأكد الفواتير النظامية ونسب الأرباح المحددة مع اقتراب عيد الفطر.

وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق عبد السلام خالد، في تصريح لمراسل سانا، اليوم الأحد، أن الجولات تركز على مراقبة الإعلان الواضح عن الأسعار، والتأكد من التزام الفعاليات التجارية بالفواتير النظامية ونسب الأرباح المعتمدة، مبيناً أنه تم تنظيم عدد من الضبوط بحق المخالفين.

وأشار خالد إلى أن الدوريات شددت على أصحاب المحال ضرورة تسعير جميع القطع المعروضة، بشكل واضح وعدم تقاضي أي أسعار زائدة عن المحددة، مؤكداً أن المديرية مستمرة في تكثيف جولاتها خلال الفترة الحالية، لضبط الأسواق، ومنع أي حالات استغلال للمواطنين.

وتواصل مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات تنفيذ جولات رقابية دورية على الأسواق والمنشآت الغذائية والمسالخ، بهدف حماية صحة المستهلك وضبط المخالفات التموينية والصحية، ولا سيما مع تزايد الحركة التجارية في الأسواق.