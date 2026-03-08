وزير الطوارئ: النساء السوريات قدمن نموذجاً للقوة والصمود

photo 4 2026 03 08 20 28 11 Copy وزير الطوارئ: النساء السوريات قدمن نموذجاً للقوة والصمود

دمشق-سانا

أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح أن النساء السوريات تحدّين أقسى الظروف، وتحملن سنوات طويلة من التهجير والاعتقال والفقدان، وكن سنداً حقيقياً لمجتمعاتهن، وقدمن نموذجاً للقوة والصمود والإصرار.

photo 2 2026 03 08 20 28 11 Copy وزير الطوارئ: النساء السوريات قدمن نموذجاً للقوة والصمود

وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أشار الوزير الصالح عبر منصة “X” اليوم الأحد، إلى الجهود الاستثنائية التي بذلتها الكوادر النسائية في الوزارة، اللواتي كن في الصفوف الأمامية لعمليات الإنقاذ والإسعاف، وأسهمن في إنقاذ الأرواح، وتقديم الدعم للمجتمعات الأكثر ضعفاً.

وشدد الوزير الصالح على الوقوف إلى جانب المرأة السورية والإنجازات التي تحققت رغم كل التحديات التي واجهتها، مشيراً إلى أن تمكين المرأة وحماية حقوقها يشكلان خطوة مهمة لبناء سلام مستدام، ومجتمع قوي قادر على تجاوز آثار الحرب وإعادة البناء.

ويحتفي العالم في الثامن من آذار من كل عام باليوم العالمي للمرأة، وهو مناسبة لتسليط الضوء على دور المرأة الحيوي في المجتمع، وإبراز حقوقها ومكانتها في مختلف المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، والثقافية، وتمكينها من المشاركة الكاملة في جميع مناحي الحياة.

photo 1 2026 03 08 20 28 11 Copy وزير الطوارئ: النساء السوريات قدمن نموذجاً للقوة والصمود
photo 3 2026 03 08 20 28 11 Copy وزير الطوارئ: النساء السوريات قدمن نموذجاً للقوة والصمود
وزير العدل يناقش معوقات العمل القضائي في عدلية ريف دمشق
قوات “الأندوف” تنفّذ حملة تنظيف بالتعاون مع الأهالي في بلدة الرفيد بريف القنيطرة
“بيت من وطني”.. ندوة تجسد معاني التضحية في المعرض العسكري للثورة السورية
طلاب جبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي يواجهون صعوبات يومية في الوصول إلى مدارسهم
جامعة حماة تحتفل بتخريج 150 طالباً من كلية الآداب والعلوم الإنسانية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك