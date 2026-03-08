وزير الطوارئ: النساء السوريات قدمن نموذجاً للقوة والصمود

دمشق-سانا

أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح أن النساء السوريات تحدّين أقسى الظروف، وتحملن سنوات طويلة من التهجير والاعتقال والفقدان، وكن سنداً حقيقياً لمجتمعاتهن، وقدمن نموذجاً للقوة والصمود والإصرار.

وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أشار الوزير الصالح عبر منصة “X” اليوم الأحد، إلى الجهود الاستثنائية التي بذلتها الكوادر النسائية في الوزارة، اللواتي كن في الصفوف الأمامية لعمليات الإنقاذ والإسعاف، وأسهمن في إنقاذ الأرواح، وتقديم الدعم للمجتمعات الأكثر ضعفاً.

وشدد الوزير الصالح على الوقوف إلى جانب المرأة السورية والإنجازات التي تحققت رغم كل التحديات التي واجهتها، مشيراً إلى أن تمكين المرأة وحماية حقوقها يشكلان خطوة مهمة لبناء سلام مستدام، ومجتمع قوي قادر على تجاوز آثار الحرب وإعادة البناء.

ويحتفي العالم في الثامن من آذار من كل عام باليوم العالمي للمرأة، وهو مناسبة لتسليط الضوء على دور المرأة الحيوي في المجتمع، وإبراز حقوقها ومكانتها في مختلف المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، والثقافية، وتمكينها من المشاركة الكاملة في جميع مناحي الحياة.