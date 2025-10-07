وزير الطاقة السوري يتفقد محطة الفرات للمياه ومحطة تحويل الإذاعة في دير الزور

‏دير الزور-سانا

تفقد وزير الطاقة محمد البشير اليوم محطة الفرات للمياه في محافظة دير الزور، التي تُعد من أهم المشاريع الحيوية في المنطقة وتستهدف نحو 500 ألف نسمة، بطاقة إنتاجية تبلغ 60 ألف متر مكعب من المياه يومياً.

‏واطّلع الوزير خلال الجولة على أعمال إعادة التأهيل والصيانة الجارية في المحطة بالتعاون مع منظمة اليونيسف، والتي تهدف إلى تحسين جودة مياه الشرب وضمان استدامة الإمدادات للأهالي بعد الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية خلال السنوات الماضية.

‏كما زار المهندس البشير محطة تحويل الإذاعة (20/66 ك.ف) للاطلاع على واقعها الفني والتشغيلي، واستمع إلى شرحٍ حول الخط الكهربائي الجديد المزمع تنفيذه لربط محطة توليد التيم مع محطة الإذاعة، بما يسهم في تعزيز استقرار التيار الكهربائي وتحسين موثوقية الشبكة في المحافظة.

‏وأكد وزير الطاقة خلال الجولة أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً لإعادة تأهيل منشآت المياه والكهرباء في دير الزور، بالتعاون مع الجهات المحلية والمنظمات الدولية، بما ينعكس إيجاباً على تحسين الخدمات الأساسية ودعم مسيرة التعافي والتنمية في المحافظة.

‏وتعمل وزارة الطاقة على تنفيذ خطط متكاملة لإعادة تأهيل محطات المياه والكهرباء المتضررة، بالتعاون مع المنظمات الدولية، وفي مقدمتها اليونيسف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتأتي هذه الجهود ضمن برنامج وطني شامل لإعادة الخدمات إلى كامل مناطق المحافظة وتلبية احتياجات السكان المتزايدة.