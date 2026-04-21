إطلاق دفعة مائية تكميلية من سد تسيل بريف درعا لدعم المحاصيل الزراعية

درعا-سانا
أطلقت مديرية الموارد المائية في درعا، دفعة مائية تكميلية من سد تسيل بريف درعا دعماً للمحاصيل الزراعية ولاسيما محصول البطاطا.
وقال مدير الموارد المائية بدرعا المهندس هاني عبد الله في تصريح لمراسل سانا: إن فتح سد تسيل جاء استجابة لمطالب مزارعي البطاطا، بهدف تحسين واقع الإنتاج، مبيناً أن كمية تخزين السد في هذا الموسم وصلت إلى ثلاثة ملايين و800 متر مكعب من المياه وهي تخصص لري مساحة 600 هكتار من المحاصيل الزراعية الشتوية والصيفية والأشجار المثمرة.
وأضاف عبد الله: إن هذا الإجراء من شأنه دعم الإنتاج الزراعي وتحسين مردودية محصول البطاطا، على أن يتبع هذا الإجراء عمليات فتح مماثلة لسدي غدير البستان وغربي طفس لمدة محدودة.
وبين المزارع خالد السلامات، أن لديه نحو 120 دونماً مزروعة بمحصول البطاطا وبعض الخضار وأشار إلى الانعكاسات الإيجابية لفتح سد تسيل لتعزيز واقع الزراعات المروية وتحسين الواقع المعيشي للمزارعين وأسرهم.
ويوجد في محافظة درعا نحو ١٦ سداً سطحياً تخزن كمية تصل إلى 91 مليون متر مكعب.