إطلاق دفعة مائية تكميلية من سد تسيل بريف درعا لدعم المحاصيل الزراعية

وقال مدير الموارد المائية بدرعا المهندس هاني عبد الله في تصريح لمراسل سانا: إن فتح سد تسيل جاء استجابة لمطالب مزارعي البطاطا، بهدف تحسين واقع الإنتاج، مبيناً أن كمية تخزين السد في هذا الموسم وصلت إلى ثلاثة ملايين و800 متر مكعب من المياه وهي تخصص لري مساحة 600 هكتار من المحاصيل الزراعية الشتوية والصيفية والأشجار المثمرة.