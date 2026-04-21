إطلاق دفعة مائية تكميلية من سد تسيل بريف درعا لدعم المحاصيل الزراعية

dji fly ٢٠٢٦٠٤٢١ ١٢٠١١٨ 0518 1776782530048 photo إطلاق دفعة مائية تكميلية من سد تسيل بريف درعا لدعم المحاصيل الزراعية

درعا-سانا

أطلقت مديرية الموارد المائية في درعا، دفعة مائية تكميلية من سد تسيل بريف درعا دعماً للمحاصيل الزراعية ولاسيما محصول البطاطا.

dji fly ٢٠٢٦٠٤٢١ ١٢٥٦٢٨ 0541 1776782430587 photo إطلاق دفعة مائية تكميلية من سد تسيل بريف درعا لدعم المحاصيل الزراعية

وقال مدير الموارد المائية بدرعا المهندس هاني عبد الله في تصريح لمراسل سانا: إن فتح سد تسيل جاء استجابة لمطالب مزارعي البطاطا، بهدف تحسين واقع الإنتاج، مبيناً أن كمية تخزين السد في هذا الموسم وصلت إلى ثلاثة ملايين و800 متر مكعب من المياه وهي تخصص لري مساحة 600 هكتار من المحاصيل الزراعية الشتوية والصيفية والأشجار المثمرة.

dji fly ٢٠٢٦٠٤٢١ ١٢٥٨٠٦ 0544 1776782391733 photo إطلاق دفعة مائية تكميلية من سد تسيل بريف درعا لدعم المحاصيل الزراعية

وأضاف عبد الله: إن هذا الإجراء من شأنه دعم الإنتاج الزراعي وتحسين مردودية محصول البطاطا، على أن يتبع هذا الإجراء عمليات فتح مماثلة لسدي غدير البستان وغربي طفس لمدة محدودة.

dji fly ٢٠٢٦٠٤٢١ ١٣٠٢٠٦ 0548 1776782369854 photo إطلاق دفعة مائية تكميلية من سد تسيل بريف درعا لدعم المحاصيل الزراعية

وبين المزارع خالد السلامات، أن لديه نحو 120 دونماً مزروعة بمحصول البطاطا وبعض الخضار وأشار إلى الانعكاسات الإيجابية لفتح سد تسيل لتعزيز واقع الزراعات المروية وتحسين الواقع المعيشي للمزارعين وأسرهم.

ويوجد في محافظة درعا نحو ١٦ سداً سطحياً تخزن كمية تصل إلى 91 مليون متر مكعب.

IMG 6611 إطلاق دفعة مائية تكميلية من سد تسيل بريف درعا لدعم المحاصيل الزراعية
IMG 6623 إطلاق دفعة مائية تكميلية من سد تسيل بريف درعا لدعم المحاصيل الزراعية
IMG 6639 1 إطلاق دفعة مائية تكميلية من سد تسيل بريف درعا لدعم المحاصيل الزراعية
IMG 6657 إطلاق دفعة مائية تكميلية من سد تسيل بريف درعا لدعم المحاصيل الزراعية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك