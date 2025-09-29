دورة تدريبية لكوادر الكهرباء حول إعادة تأهيل محطات التحويل في سوريا

دمشق-سانا

أقامت المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء دورة تدريبية تخصصية بالتعاون مع جمعية أصدقاء جايكا في سوريا، بعنوان “إعادة تأهيل محطات التحويل وتشغيلها في المنظومة الكهربائية السورية”، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتأهيل الكوادر الفنية ورفع كفاءتها.

وتهدف الدورة التي تستمر خمسة أيامٍ في مبنى المؤسسة بدمشق إلى تعزيز خبرات الفنيين والمهندسين العاملين في قطاع الكهرباء، من خلال التركيز على مواضيع متقدمة تشمل التعريف بمكونات محطات التحويل ووظائفها، ونظام الحماية، ونظام القياس والعد والمراقبة ونظام التأريض، إضافة إلى آليات إعادة التأهيل لمحطات التحويل الكهربائية.

وأوضح مدير التشغيل في المؤسسة صبحي السالم في تصريح لمراسل سانا أن الهدف من الدورة تأهيل وتدريب كوادر من مهندسين وفنيين من العاملين لزيادة خبراتهم العملية والنظرية والمساهمة في تطوير قطاع الكهرباء، وخاصة في المرحلة القادمة، وما تتطلبه من زيادة في خبرات الكوادر.

وأشار السالم إلى أن الدورة تضم 25 متدرباً ومتدربة من الوحدات التشغيلية في العديد من المحافظات لتمكنهم وتزودهم بالمهارات الفنية والعملية.

من جانبه، لفت أمين سر جمعية أصدقاء جايكا في سوريا نبيل الشرع إلى أن الدورة تشمل تدريبات حول إعادة تأهيل وصيانة محطات التحويل على التوترات 230/ 66 /20 كيلو فولط، مبيناً أن الفئة المستهدفة تضم المهندسين والفنيين العاملين في مجال محطات التحويل بما لها من دور في دعم قطاع الكهرباء الذي تأثر بنقص الكفاءات والفنيين.

وأشار إلى أنها الدورة الأولى بعد التحرير وستتم إقامة دورات أخرى بعناوين مختلفة خلال العام القادم أسوة بالوزارات التي تم إجراء العديد من المشاريع والدورات التدريبية فيها.

رئيس وحدة العمليات التشغيلية في المنطقة الساحلية المتدرب سامر عبد القادر أوضح أن الدورة قدمت الخبرات للكوادر بهدف رفع مستواهم الفني والتقني ومواكبة دول العالم المتقدم في مجال المحطات ونقل الطاقة، مشيراً إلى أهمية إقامة دورات أخرى باختصاصات مختلفة ليكون العمل متكاملاً في قطاع الكهرباء.

رئيس وحدة العمليات التشغيلية بالمنطقة الوسطى المتدرب براء بلوظ لفت إلى أن الدورة تطرقت للخطوات التي يجب الانطلاق منها لإعادة تأهيل المحطات الكهربائية، وتسلسل تلك الخطوات منذ بداية مراحل التأهيل وحتى وضع المحطات بالخدمة.

ومن مديرية التنسيق بالمؤسسة أكدت المتدربتان ديما الونوس وروان عبد المالك أن الدورة شملت شرحاً مفصلاً عن المحولات، والحمايات، والمكونات الأساسية للشبكة، وربط المعرفة النظرية بالتطبيق العملي.

وتعمل المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء على إقامة العديد من الدورات بشكل مستمر بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية لتطوير البنية التحتية الكهربائية.