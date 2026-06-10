اختتام الأولمبياد السوري للذكاء الصنعي واختيار الفريق ‏الوطني المشارك في الأولمبياد العالمي‎

دمشق-سانا
اختتمت اليوم الأربعاء فعاليات الأولمبياد السوري للذكاء الصنعي (SOAI2026) في دورته الثانية والذي نظمته الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية في المكتبة الوطنية بدمشق، بحضور وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل.
وأكد الوزير هيكل في كلمة له مواصلة العمل على تعزيز الشراكة في ملف الذكاء الصنعي لتقوية المسارات الأكاديمية وما يرتبط بها من مخابر عملية، وما ينتج عنها من شركات ناشئة، مشيراً إلى أن هذا الملف يعد التزاماً من وزارة الاتصالات وضمن أولوياتها بالشراكة.
من جهته، أوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية سنان حتاحت أن أكثر من 800 طالب وطالبة تقدموا للمشاركة في الأولمبياد، وتم اختيار 440 منهم للانتقال إلى مرحلة تدريبية متقدمة شملت أكثر من 100 ساعة تدريبية تخصصية في مجالات البرمجة والتعلم العميق والرؤية الحاسوبية ومعالجة اللغة الطبيعية، وصولاً إلى انتقاء نخبة وطنية ستمثل سوريا في الأولمبياد الدولي للذكاء الصنعي في كازاخستان.
وشهدت فعاليات الحفل الختامي للأولمبياد إعلان الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية أسماء أعضاء الفريق الوطني الفائز الذي سيمثل سوريا في أولمبياد الذكاء الصنعي العالمي (IOAI) المقرر إقامته في كازاخستان خلال العام الجاري، وذلك بعد اجتيازهم مراحل التدريب والتقييم التي تضمنها الأولمبياد السوري.