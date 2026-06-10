اختتام الأولمبياد السوري للذكاء الصنعي واختيار الفريق ‏الوطني المشارك في الأولمبياد العالمي‎

photo 3 2026 06 10 16 19 53 اختتام الأولمبياد السوري للذكاء الصنعي واختيار الفريق ‏الوطني المشارك في الأولمبياد العالمي‎

‎دمشق-سانا‏

اختتمت اليوم الأربعاء فعاليات الأولمبياد السوري للذكاء ‏الصنعي‎ (SOAI2026) ‎في دورته الثانية والذي نظمته الجمعية ‏العلمية السورية للمعلوماتية في المكتبة الوطنية بدمشق، بحضور ‏وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل‎.

photo 2026 06 10 16 36 06 اختتام الأولمبياد السوري للذكاء الصنعي واختيار الفريق ‏الوطني المشارك في الأولمبياد العالمي‎

وأكد الوزير هيكل في كلمة له مواصلة العمل على تعزيز ‏الشراكة في ملف الذكاء الصنعي ‏لتقوية المسارات الأكاديمية ‏وما يرتبط بها من مخابر عملية، وما ‏ينتج عنها من شركات ‏ناشئة، مشيراً إلى أن هذا الملف يعد التزاماً من وزارة ‏الاتصالات وضمن أولوياتها بالشراكة‎.‎


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photo 2026 06 10 17 06 35 Copy اختتام الأولمبياد السوري للذكاء الصنعي واختيار الفريق ‏الوطني المشارك في الأولمبياد العالمي‎

من جهته، أوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية السورية ‏للمعلوماتية سنان حتاحت أن أكثر من 800 طالب وطالبة تقدموا ‏للمشاركة في الأولمبياد، وتم اختيار 440 منهم للانتقال إلى ‏مرحلة تدريبية متقدمة شملت أكثر من 100 ساعة تدريبية ‏تخصصية في مجالات البرمجة والتعلم العميق والرؤية ‏الحاسوبية ومعالجة اللغة الطبيعية، وصولاً إلى انتقاء نخبة ‌‏وطنية ستمثل سوريا في الأولمبياد الدولي للذكاء الصنعي في ‌‏كازاخستان‎.‎


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وشهدت فعاليات الحفل الختامي للأولمبياد إعلان الجمعية العلمية ‏السورية للمعلوماتية أسماء أعضاء الفريق الوطني الفائز الذي ‏سيمثل سوريا في أولمبياد الذكاء الصنعي العالمي‎ (IOAI) ‎المقرر إقامته في كازاخستان خلال العام الجاري، وذلك بعد ‏اجتيازهم مراحل التدريب والتقييم التي تضمنها الأولمبياد ‏السوري‎.

يتبع‎..

photo 6 2026 06 10 16 19 54 اختتام الأولمبياد السوري للذكاء الصنعي واختيار الفريق ‏الوطني المشارك في الأولمبياد العالمي‎
photo 2026 06 10 16 25 34 اختتام الأولمبياد السوري للذكاء الصنعي واختيار الفريق ‏الوطني المشارك في الأولمبياد العالمي‎
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