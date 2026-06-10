اختتام الأولمبياد السوري للذكاء الصنعي واختيار الفريق ‏الوطني المشارك في الأولمبياد العالمي‎

وأكد الوزير هيكل في كلمة له مواصلة العمل على تعزيز ‏الشراكة في ملف الذكاء الصنعي ‏لتقوية المسارات الأكاديمية ‏وما يرتبط بها من مخابر عملية، وما ‏ينتج عنها من شركات ‏ناشئة، مشيراً إلى أن هذا الملف يعد التزاماً من وزارة ‏الاتصالات وضمن أولوياتها بالشراكة‎.‎

