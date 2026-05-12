انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الـ 22 لكلية الطب في جامعة اللاذقية ‏

اللاذقية-سانا‏

انطلقت اليوم الثلاثاء في مشفى اللاذقية الجامعي فعاليات المؤتمر العلمي الطبي ‏السنوي الثاني والعشرين الذي تنظمه كلية الطب البشري في جامعة اللاذقية ‏بالتعاون مع الجمعية الطبية السورية الأمريكية “سامز”، وبمشاركة واسعة من ‏الأكاديميين والأطباء والباحثين، إلى جانب عدد من الشركات الدوائية.

ويتضمن المؤتمر سلسلة من الجلسات العلمية والمحاضرات التخصصية التي تناقش ‏أحدث المستجدات الطبية والعلمية، إضافة إلى تعزيز التعاون الأكاديمي والطبي ‏وتبادل الخبرات بين الكوادر المحلية والدولية، بما يسهم في تطوير القطاع الصحي ‏والارتقاء بالمستوى العلمي والبحثي.

وأوضح رئيس الجامعة الدكتور إياد فحصه، في تصريح لمراسل سانا، أن ‏المؤتمر يشكل مساحة للتواصل بين الكفاءات الطبية المحلية والعالمية والباحثين ‏الشباب، مشيراً إلى أهمية إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في ‏المجال الطبي، مع الحفاظ على البعد الإنساني للعمل الطبي.‏

من جانبه، أوضح عميد كلية الطب البشري، الدكتور مالك حجازيه، أن المؤتمر ‏يتضمن محاور متخصصة في التعليم الطبي وغيرها من المجالات العلمية ‏المتنوعة بحضور أساتذة من الكلية، وبمشاركة أطباء من منظمة “سامز” عبر تقنية ‏الاتصال المرئي.‏

وأضاف حجازيه: إن محاضرات المؤتمر تميزت بالتفاعل المباشر عبر الإنترنت، بينما كانت سابقاً تقتصر على الإلقاء المباشر فقط، ما يسهم في جذب عدد أكبر من ‏الطلاب وتحفيزهم على المشاركة العلمية، مشيراً إلى مشاركة خمس شركات دوائية ‏وطبية في فعاليات المؤتمر.

وبينت الصيدلانية فاطمة عزيز من إحدى شركات الصناعات الدوائية أن المؤتمر ‏أسهم في التعريف بأصناف الشركة الدوائية المتنوعة والجديدة، مؤكدة أهمية المؤتمر ‏في تعزيز التواصل مع الأطباء والمقيمين والتعرف إلى احتياجاتهم الدوائية.‏

بدوره أكد مدير صحة اللاذقية، الدكتور خليل آغا، أهمية الشراكة بين وزارة ‏الصحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في دعم المؤتمرات العلمية التي تسهم في تطوير ‏العلوم الطبية والارتقاء بالممارسات الصحية.

ويشكل المؤتمر منصة علمية مهمة لتبادل المعرفة والخبرات ومواكبة التطورات ‏الحديثة في المجال الطبي، بما يعزز جودة التعليم الطبي والخدمات الصحية المقدمة ‏للمجتمع، عبر جلسات ومحاضرات تخصصية تمتد على مدار يوم واحد.‏

وكانت كلية الطب في جامعة اللاذقية نظمت المؤتمر الطبي الحادي والعشرين في ‏الـ30 من حزيران العام الماضي، بمشاركة واسعة من الأطباء والأكاديميين ‏السوريين في الجامعات السورية والمهجر.‏