بمناسبة يوم الصيدلي العربي… تكريم كبار صيادلة درعا وأبنائهم المتفوقين دراسياً

درعا-سانا

بمناسبة يوم الصيدلي العربي، كرمت نقابة صيادلة درعا اليوم ستة من كبار الصيادلة تقديراً لمسيرتهم المهنية وجهودهم، إضافة إلى تكريم أبناء الصيادلة المتفوقين في شهادتي الثانوية العامة والتعليم الأساسي، وذلك بحضور رسمي وشعبي في مقر النقابة بمدينة درعا.

حضر التكريم وزير الصحة مصعب العلي، ومحافظ درعا أنور طه الزعبي، ومدير صحة درعا زياد المحاميد، ومسؤول الشؤون السياسية إبراهيم القاسم، وفعاليات طبية واجتماعية.

وأكد نقيب صيادلة درعا غصين المنيزل في تصريح لمراسل سانا “أن التكريم جاء تقديراً لعطاء الصيادلة وجهودهم المستمرة في خدمة المواطنين ودعماً للأبناء المتفوقين لمواصلة مسيرتهم التعليمية، مبيناً أن الفعالية شهدت حضوراً مميزاً وعكست تقديراً واسعاً لدور الصيدلي الإنساني والمهني.

من جانبه، أوضح مدير صحة درعا أن تكريم الصيادلة والمتفوقين يمثل رسالة دعم وتقدير للجهود المبذولة في خدمة الصحة والتعليم.

واختتم الحفل بتوزيع الدروع والشهادات التقديرية على المكرمين، وأكد القائمون على الفعالية استمرار النقابة في دعم الكفاءات الطبية وتعزيز مكانة مهنة الصيدلة في المجتمع.