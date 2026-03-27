وزارة الصحة تطلق حملة لتعزيز التلقيح الروتيني ضد شلل الأطفال في أربع محافظات

حلب-سانا

تستعد وزارة الصحة، بالتعاون مع مديريات الصحة في دير الزور والرقة والحسكة وريف حلب الشرقي، لإطلاق حملة لقاح “تحت وطنية” تهدف إلى تعزيز التلقيح الروتيني وتقديم لقاح شلل الأطفال الفموي، وذلك خلال الفترة الممتدة من 31 آذار الجاري حتى 22 نيسان المقبل.

وأوضح المساعد الفني في برنامج اللقاح بوزارة الصحة، علي علي، خلال الاجتماع التحضيري للحملة في مدينة حلب اليوم الخميس، أنه سيتم تنسيق الجهود بين مختلف القطاعات الصحية، بما يضمن الوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين من عمر يوم حتى خمس سنوات، ولا سيما في المناطق الأكثر احتياجاً.

من جانبه، أشار مسؤول اللقاح في منطقة منبج، سليم سلوم، إلى أن الحملة تولي اهتماماً خاصاً بالأطفال المتسربين من اللقاحات، مؤكداً أن العمل الميداني يهدف إلى تحصينهم وحمايتهم من الأمراض السارية.

بدوره، لفت رئيس دائرة الرعاية الصحية في محافظة الرقة، عدنان الأحمد، إلى أن التحضيرات شملت مناقشة التحديات في المناطق البعيدة، ووضع الحلول المناسبة لضمان رفع نسب التغطية اللقاحية وتحقيق أهداف الحملة في حماية الطفولة.

يذكر أن وزارة الصحة أطلقت في 23 تشرين الأول الماضي حملة لتعزيز اللقاح الروتيني، استهدفت الأطفال المتسربين من عمر يوم حتى خمس سنوات، إضافة إلى تقديم لقاح الحصبة للفئة العمرية من 7 أشهر حتى 5 سنوات، في إطار جهود تعزيز مناعة الأطفال والوقاية من الأمراض.