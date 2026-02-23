وفد من محافظة السويداء يطلع على الواقع الخدمي في قرى الريف الغربي

ريف السويداء-سانا

أجرى وفد من محافظة السويداء، برفقة ممثلين عن عدد من المنظمات الإنسانية والتنموية، جولة تفقدية لقرى وبلدات ريف المحافظة الغربي، اطّلع خلالها على واقع الخدمات واحتياجات الوافدين، كما افتتح ثلاث محطات لآبار مياه الشرب بعد إنجازها ووضعها بالخدمة.

وأوضح مسؤول العلاقات العامة في محافظة السويداء عباس سليمان في تصريح لمراسل سانا، اليوم الإثنين أن المحافظة تعاني من ضعف كبير في مشاريع البنى التحتية، ولا سيما في قطاع المياه، مشيراً إلى أن تأمين مصادر مياه الشرب يُعد أولوية أساسية في إطار الجهود المبذولة لتسهيل عودة الأهالي واستقرارهم في مناطقهم.

وبيّن سليمان أن العمل مستمر لتحسين واقع الخدمات، بما في ذلك ترميم المنازل المتضررة إضافة إلى دعم الأفران وتحسين جودة الرغيف، وتأهيل المدارس والمراكز الصحية، ومعالجة التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي والتعليم والصحة، بما يسهم في تعزيز صمود الأهالي وتشجيع عودة العائلات التي غادرت منازلها.

من جانبه أوضح مدير مكتب منظمة إيلاف للإغاثة والتنمية في الجنوب السوري عصام العميان في تصريح مماثل، أن اختتام مشروع “مسارات التعافي” في ريف السويداء الغربي تزامن مع افتتاح ثلاث محطات لمياه الشرب، بحضور الوفد الرسمي، مبيناً أن المشروع شمل تأهيل ثلاث آبار في قرى جبيب والإصلحة والدارة، تعمل بالطاقة الشمسية، مع تركيب منصات بيتونية وهياكل معدنية للألواح الشمسية، بهدف تأمين مياه نظيفة للأهالي والوافدين والتخفيف من معاناتهم في ظل النقص الحاد بالمياه.

بدوره أكد رئيس لجان الوافدين في المنطقة نورس الفضيلي أن افتتاح الآبار ووضعها بالخدمة يشكل نقطة تحول مهمة في حياة الوافدين، بعد معاناة طويلة في تأمين مياه الشرب منذ بداية الأحداث، وما رافق ذلك من أعباء مادية وصعوبات كبيرة.

يُذكر أن منظمة إيلاف للتنمية منظمة مستقلة غير حكومية وغير ربحية، تأسست في سوريا عام 2014 استجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة، ووسّعت نطاق أعمالها بعد حصولها على تصريح عمل رسمي في سوريا عام 2025.