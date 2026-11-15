مصر تبحث مع تركيا وباكستان جهود خفض التصعيد في المنطقة

القاهرة-سانا

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في اتصالين هاتفيين مع نظيريه التركي هاكان فيدان والباكستاني محمد إسحاق دار، اليوم الأحد، الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة، واحتواء التوتر ومنع اتساع نطاق المواجهة.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيانين، أن الاتصالات تناولت تطورات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة لتهيئة الظروف لاستئناف الحوار والمسار الدبلوماسي والتفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، بما يسهم في تجنب تجدد التصعيد العسكري وتداعياته على أمن المنطقة واستقرارها.

وأكد الوزراء أهمية مواصلة التنسيق والتشاور وتكثيف التحركات الدبلوماسية، ولا سيما في إطار الآلية الرباعية الإقليمية، التي تضم مصر وتركيا وباكستان وقطر، لدعم مساعي التهدئة واحتواء الأزمة.

كما شدد عبد العاطي وفيدان على أهمية التحرك المشترك مع الجانبين الأمريكي والإيراني لتقريب وجهات النظر، وتغليب الحوار والدبلوماسية للتوصل إلى تفاهمات سياسية تحول دون اتساع رقعة الصراع.

وفي سياق متصل، تناول الاتصال المصري التركي الوضع في القرن الأفريقي، حيث أكد عبد العاطي ضرورة احترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها.

وتكثف الدول الثلاث اتصالاتها الدبلوماسية في إطار جهود إقليمية مشتركة لاحتواء التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، والحيلولة دون اتساع نطاق المواجهة، وسط تحركات تقودها الآلية الرباعية الإقليمية بمشاركة مصر وتركيا وباكستان وقطر، بهدف تهيئة الظروف لاستئناف الحوار والتوصل إلى حلول سياسية للأزمة.