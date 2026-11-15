فراس موما يواصل تألقه في القوة البدنية ويحقق إنجازات محلية ودولية

دمشق-سانا



يواصل لاعب القوة البدنية فراس موما تقديم مستويات متميزة في منافسات اللعبة، وآخرها كان من خلال مشاركاته في مسابقات رفع الأثقال لفئة الماسترز، مؤكداً قدرة الرياضي السوري على المنافسة وتحقيق الإنجازات في البطولات المحلية والدولية.



وأوضح موما، البالغ من العمر 43 عاماً، في تصريح لـ سانا، أنه بدأ ممارسة اللعبة في سن السابعة والثلاثين، وواصل التدريب والالتزام على مدى ست سنوات، إلى أن لفتت قدراته البدنية ومستواه المتميز انتباه المدرب جهاد الصالح، الذي شجعه على خوض البطولات والمنافسات الرسمية.



وأضاف أنه سجّل أول مشاركة دولية له مع منتخب سوريا للقوة البدنية بعمر 42 عاماً، وذلك خلال بطولة العالم للماسترز التي أقيمت في مدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا بين 15 و19 تشرين الأول عام 2025، حيث تمكن من إحراز الميدالية البرونزية في منافسات رفعة الديدليفت بعد تسجيله 260 كغ.



وبيّن موما أنه واصل تحقيق النتائج المميزة على الصعيد الخارجي، بإحرازه لقب بطولة آسيا للقوة البدنية لفئة 105 كغ مجهز ماستر 1 للرجال، التي استضافتها مدينة إسطنبول التركية في كانون الأول عام 2025، حيث نال الميدالية الذهبية في الديدليفت بوزن 274 كغ، إضافة إلى ميداليتين فضيتين في البنش برس بوزن 175 كغ والمجموع العام بواقع 700 كغ.



وعلى الصعيد المحلي، حقق موما عدة نتائج متقدمة في بطولة الجمهورية، إذ أحرز الميدالية البرونزية في الديدليفت بوزن 240 كغ خلال بطولة ردع العدوان التي أقيمت في كانون الثاني عام 2025، بعد حصوله على المركز الثالث لفئة 105 كغ رجال كلاسيك.



كما توّج ببطولة الجمهورية لعام 2026 في فئة 120 كغ رجال مجهز، محققاً أربع ميداليات ذهبية في مسابقات الديدليفت بوزن 290 كغ، والسكوات بوزن 260 كغ، والبنش برس بوزن 180 كغ، إضافة إلى المجموع العام بواقع 730 كغ، ليضيف إنجازاً جديداً إلى مسيرته الرياضية.



وأكد موما أن طموحه يتمثل في مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية ورفع علم سوريا في المحافل الدولية، مشيراً إلى أن الرياضي السوري قادر على الوصول إلى منصات التتويج وتمثيل بلاده بأفضل صورة.