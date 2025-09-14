الأمن الداخلي يضبط أسلحة مسروقة في نوى بريف درعا بعد بلاغ من الأهالي

photo 2025 09 14 19 25 29 الأمن الداخلي يضبط أسلحة مسروقة في نوى بريف درعا بعد بلاغ من الأهالي

درعا-سانا

نفذت مديرية الأمن الداخلي في منطقة نوى بريف درعا عملية مداهمة نوعية، عقب تلقي بلاغ من أحد الأهالي حول وجود أسلحة داخل أحد المنازل، وأسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة، تبين أنها مسروقة من الثكنات العسكرية إبان سقوط النظام البائد، وكانت معدّة للتجارة غير المشروعة.

photo 2025 09 14 19 25 28 الأمن الداخلي يضبط أسلحة مسروقة في نوى بريف درعا بعد بلاغ من الأهالي

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان اليوم أن المضبوطات شملت أسلحة خفيفة ومتوسطة، وذخائر متنوعة، بالإضافة إلى أجهزة اتصال ومناظير ليلية، حيث تم التعامل معها وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، تمهيداً لإحالة الملف إلى الجهات المختصة.

وتواصل قيادة الأمن الداخلي في محافظة درعا جهودها في ملاحقة مصادر السلاح غير القانوني، مؤكدة أن العملية جاءت في إطار خطة أمنية تهدف إلى ضبط شبكات التهريب وتعزيز الاستقرار في المنطقة، ومشيدةً بتعاون الأهالي الذي أسهم في كشف المستودع ومصادرة محتوياته.

photo 2025 09 14 19 25 13 الأمن الداخلي يضبط أسلحة مسروقة في نوى بريف درعا بعد بلاغ من الأهالي
photo 2025 09 14 19 25 26 الأمن الداخلي يضبط أسلحة مسروقة في نوى بريف درعا بعد بلاغ من الأهالي
photo 2025 09 14 19 25 31 الأمن الداخلي يضبط أسلحة مسروقة في نوى بريف درعا بعد بلاغ من الأهالي
photo 2025 09 14 19 25 32 1 الأمن الداخلي يضبط أسلحة مسروقة في نوى بريف درعا بعد بلاغ من الأهالي
