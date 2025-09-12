وزير الأوقاف يتفقد معرض “بالنبي اقتدي” في حمص

حمص-سانا

زار وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري اليوم معرض “بالنبي صلى الله عليه وسلم اقتدي”، الذي تنظمه مديرية أوقاف حمص في ساحة مسجد الصحابي خالد بن الوليد، ويستمر سبعة أيام بمشاركة عدد من علماء الدين.

ويضم المعرض 11 جناحاً تحتوي على مجسمات تجسد أبرز المعالم المرتبطة بحياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، منها المسجد النبوي، وغار حراء، وجبل أحد، وغار ثور، بالإضافة إلى لوحات تعريفية تسلط الضوء على مراحل السيرة النبوية منذ الولادة وحتى الهجرة والعلاقات مع الصحابة.

وخلال الجولة، استمع الوزير شكري إلى شرح مفصل من منظمي المعرض، واطلع على أساليب العرض المستخدمة لتعزيز الوعي الديني لدى الزوار، وخاصة فئة الشباب.

وضمن فعاليات المعرض، حضر الوزير لقاء دينياً بعنوان “ولد الهدى”، تخللته أناشيد دينية قدمها المنشد منذر السرميني، تناولت صفات النبي الكريم ومدائحه.

وفي تصريح لوكالة سانا، أوضح الوزير شكري، أن المعرض يأتي ضمن الحملة الوطنية “بالنبي اقتدي”، التي أطلقتها الوزارة تزامناً مع ذكرى المولد النبوي الشريف، بهدف تعريف الجمهور بسيرة النبي ومناقبه وقيمه الإنسانية.

وأشار إلى أن هذه الفعاليات تُمثل مساحة لتجديد التفاعل المجتمعي مع الرسالة النبوية، وتشجيع الاقتداء بالقيم الأخلاقية النبيلة التي أسس لها الإسلام.

وشارك في الجولة مدير أوقاف حمص محمد سامر الحمود وعدد من علماء الدين، حيث أكد المنظمون أن المعرض يهدف إلى تعزيز الوعي الديني، وتشجيع الأجيال الشابة على الاقتداء بسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إضافةً إلى تسليط الضوء على القيم الأخلاقية والإنسانية التي تجسّدها حياته المباركة.