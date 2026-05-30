وزير الطوارئ يُجري جولة ميدانية في الرقة ويبحث مع الفرق الميدانية ‏تعزيز الاستجابة‏

الرقة-سانا
أجرى وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، اليوم السبت، جولة ميدانية على موقع العمل في منطقة حاوي الهوى بريف محافظة الرقة، إضافة إلى عدد من المواقع الأخرى، للاطلاع على سير أعمال الاستجابة والإجراءات المتخذة للتعامل مع ارتفاع منسوب نهر الفرات.
وعقد الوزير الصالح اجتماعاً موسعاً مع قادة الفرق الميدانية في الدفاع المدني السوري بمديرية الطوارئ وإدارة الكوارث، في إطار تعزيز التنسيق ورفع جاهزية الاستجابة.
وخلال الاجتماع جرى عرض آخر التطورات الميدانية وتقييم مستوى الاستجابة الحالية، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات التي تواجه فرق العمل على الأرض، ومناقشة حزمة الإجراءات الطارئة والاستباقية الهادفة إلى تعزيز الجاهزية وضمان حماية السكان والمنشآت الحيوية والبنى التحتية في المناطق المتأثرة.
وكان وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، أجرى جولة ميدانية يوم أمس الجمعة، على عدد من المواقع في محافظة دير الزور، واستعرض آلية العمل وخطط الفرق الطارئة والاستباقية في الاستجابة لفيضان نهر الفرات، بما يسهم في تقليل المخاطر ورفع كفاءة الاستجابة، وصون الأرواح والممتلكات في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة.