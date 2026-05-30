وزير الطوارئ يُجري جولة ميدانية في الرقة ويبحث مع الفرق الميدانية ‏تعزيز الاستجابة‏

الرقة-سانا

أجرى وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، اليوم السبت، جولة ‏ميدانية على موقع العمل في منطقة حاوي الهوى بريف محافظة الرقة، ‏إضافة إلى عدد من المواقع الأخرى، للاطلاع على سير أعمال الاستجابة ‏والإجراءات المتخذة للتعامل مع ارتفاع منسوب نهر الفرات.‏

وعقد الوزير الصالح اجتماعاً موسعاً مع قادة الفرق الميدانية في الدفاع ‏المدني السوري بمديرية الطوارئ وإدارة الكوارث، في إطار تعزيز التنسيق ‏ورفع جاهزية الاستجابة.‏

وخلال الاجتماع جرى عرض آخر التطورات الميدانية وتقييم مستوى ‏الاستجابة الحالية، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات التي تواجه فرق العمل ‏على الأرض، ومناقشة حزمة الإجراءات الطارئة والاستباقية ‏الهادفة إلى تعزيز الجاهزية وضمان حماية السكان والمنشآت الحيوية والبنى ‏التحتية في المناطق المتأثرة.‏

وكان وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، أجرى جولة ميدانية يوم ‏أمس الجمعة، على عدد ‏من المواقع في محافظة دير ‏الزور، واستعرض آلية ‏العمل ‏وخطط الفرق ‏الطارئة والاستباقية في الاستجابة ‌‏لفيضان نهر ‏الفرات، بما ‏يسهم في ‏تقليل المخاطر ورفع كفاءة ‌‏الاستجابة، وصون ‏الأرواح والممتلكات ‌‏في ظل الظروف ‌‏الاستثنائية الراهنة.‏

