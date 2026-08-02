افتتاح مخبز معرة مصرين في ريف إدلب بعد إعادة تأهيله

 إدلب-سانا
 
افتتحت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة إدلب، اليوم الأحد، مخبز معرة مصرين الآلي بعد إعادة تأهيله بدعم من برنامج الغذاء العالمي، بهدف تعزيز إنتاج الخبز وتحسين جودة الرغيف وزيادة الطاقة الإنتاجية لتلبية احتياجات الأهالي.

IMG 3653 افتتاح مخبز معرة مصرين في ريف إدلب بعد إعادة تأهيله

حضر الافتتاح مدير المؤسسة السورية للمخابز محمد الصيادي، ومدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في إدلب ضياء العلي، وممثلو الجهات الداعمة، وفعاليات أهلية.‏

عملية تأهيل المخبز تواكب أحدث التطورات

IMG 3666 افتتاح مخبز معرة مصرين في ريف إدلب بعد إعادة تأهيله

وأكد نائب وزير الاقتصاد والصناعة ماهر الحسن في تصريح لمراسل سانا، أن إعادة تأهيل المخابز الحكومية تأتي في صلب خطة الوزارة لضمان توفير مادة الخبز بجودة عالية وبأسعار مدعومة، مشيراً إلى أهمية الشراكة مع المنظمات الدولية في دعم قطاع المخابز وتخفيف الأعباء عن المواطنين.


وأوضح الحسن أن إعادة تأهيل المخبز تمت وفق أحدث التطورات في قطاع المخابز من النواحي الإنشائية والميكانيكية والصحية وسلامة الغذاء، بهدف الحصول على منتج صحي وبجودة عالية، لافتاً إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها المؤسسة السورية للمخابز والمنظمات الداعمة وخاصة برنامج الغذاء العالمي في إعادة تأهيل الأفران.

المخبز يؤمن حاجة نحو 70 ألف نسمة من الخبز الجيد
 

من جانبه، أوضح مدير فرع المؤسسة السورية للمخابز بإدلب أحمد الداني ‏ أن المخبز يؤمن مادة الخبز لنحو 60 إلى 70 ألف نسمة من أهالي منطقة معرة مصرين والريف المحيط، بعد رفع الطاقة الإنتاجية لتصل إلى أكثر من 15 طناً يومياً، لافتاً إلى استمرار العمل على صيانة وتشغيل المزيد من المخابز خلال الفترة المقبلة.
 
وكانت المؤسسة السورية للمخابز أعادت في الـ21 من حزيران الماضي تشغيل مخبز شهداء حيش الآلي في بلدة حيش بريف إدلب الجنوبي، بعد إعادة تأهيله.‏

IMG 3641 scaled افتتاح مخبز معرة مصرين في ريف إدلب بعد إعادة تأهيله
IMG 3651 افتتاح مخبز معرة مصرين في ريف إدلب بعد إعادة تأهيله
IMG 3652 scaled افتتاح مخبز معرة مصرين في ريف إدلب بعد إعادة تأهيله
IMG 3654 scaled افتتاح مخبز معرة مصرين في ريف إدلب بعد إعادة تأهيله
IMG 3663 scaled افتتاح مخبز معرة مصرين في ريف إدلب بعد إعادة تأهيله
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