الهلال الأحمر السوري يكثف استجابته لمواجهة تداعيات ارتفاع منسوب الفرات‎ ‎

دير الزور-سانا‌‎

تكثف منظمة الهلال الأحمر العربي السوري استجابتها الإنسانية الطارئة في محافظة دير الزور، على خلفية استمرار ‏ارتفاع منسوب نهر الفرات، حيث عملت منذ اللحظات الأولى على تقييم الأوضاع الإنسانية للعائلات في بعض أحياء دير ‏الزور، وتحديد الاحتياجات الطارئة، مع تسيير صهاريج مياه للتدخل عند الحاجة‎ .‎

وأوضح مدير إدارة الكوارث والعمليات في المنظمة طارق الأشرف في تصريح لـ سانا اليوم الخميس أن المنظمة تدعم ‏جهود حماية محطتي المياه في بقرص تحتاني وحوابج المريعية بريف دير الزور عبر رفع سواتر ترابية تمنع وصول ‏المياه إليهما، وذلك بالشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وبالتنسيق مع مؤسسة مياه الشرب ووزارة الطوارئ وإدارة ‏الكوارث ومحافظة دير الزور‎.‎

وأشار الأشرف إلى أن ارتفاع منسوب نهر الفرات أدى إلى نزوح نحو 1600 عائلة احترازياً خلال الساعات الماضية، ‏وغمر أراضٍ زراعية في المدينة وريفها، إضافة إلى خروج جسور تُعد طرقاً حيوية للسكان ومحطات مياه من الخدمة، وسط ‏تزايد المخاوف نتيجة هشاشة البنى التحتية في المحافظة وتزامن الفيضانات مع عاصفة غبارية‎.‎

وخلال الأيام الماضية، شهد منسوب نهر الفرات ارتفاعاً ‏واضحاً، ‏نتيجة زيادة كميات ‏المياه الممررة عبر السدود ‌‏المقامة ‌‏عليه حيث مرر الجانب التركي ‏نحو 2000 متر ‏مكعب في ‏الثانية، مع فتح ‏جميع بوابات المفيض، ‏وفق ما ‏ذكر المدير العام ‏لمؤسسة سد الفرات هيثم ‏بكور.‏