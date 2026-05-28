الهلال الأحمر السوري يكثف استجابته لمواجهة تداعيات ارتفاع منسوب الفرات‎ ‎

دير الزور-سانا
تكثف منظمة الهلال الأحمر العربي السوري استجابتها الإنسانية الطارئة في محافظة دير الزور، على خلفية استمرار ارتفاع منسوب نهر الفرات، حيث عملت منذ اللحظات الأولى على تقييم الأوضاع الإنسانية للعائلات في بعض أحياء دير الزور، وتحديد الاحتياجات الطارئة، مع تسيير صهاريج مياه للتدخل عند الحاجة .
وأوضح مدير إدارة الكوارث والعمليات في المنظمة طارق الأشرف في تصريح لـ سانا اليوم الخميس أن المنظمة تدعم جهود حماية محطتي المياه في بقرص تحتاني وحوابج المريعية بريف دير الزور عبر رفع سواتر ترابية تمنع وصول المياه إليهما، وذلك بالشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وبالتنسيق مع مؤسسة مياه الشرب ووزارة الطوارئ وإدارة الكوارث ومحافظة دير الزور.
وأشار الأشرف إلى أن ارتفاع منسوب نهر الفرات أدى إلى نزوح نحو 1600 عائلة احترازياً خلال الساعات الماضية، وغمر أراضٍ زراعية في المدينة وريفها، إضافة إلى خروج جسور تُعد طرقاً حيوية للسكان ومحطات مياه من الخدمة، وسط تزايد المخاوف نتيجة هشاشة البنى التحتية في المحافظة وتزامن الفيضانات مع عاصفة غبارية.
وخلال الأيام الماضية، شهد منسوب نهر الفرات ارتفاعاً واضحاً، نتيجة زيادة كميات المياه الممررة عبر السدود المقامة عليه حيث مرر الجانب التركي نحو 2000 متر مكعب في الثانية، مع فتح جميع بوابات المفيض، وفق ما ذكر المدير العام لمؤسسة سد الفرات هيثم بكور.