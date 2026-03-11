الحرارة إلى ارتفاع والجو صحو في بعض المناطق السورية

دمشق-سانا

تستمر درجات الحرارة بالارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها في المنطقة الشرقية بنحو 2-4 درجات مئوية وحول معدلاتها أو أعلى بقليل في باقي المناطق السورية.

وبحسب المديرية العامة للأرصاد الجوية، يكون الجو خلال نهار اليوم الأربعاء صحواً بشكلٍ عام ويصبح غائماً جزئياً إلى غائم خلال ساعات بعد الظهر والمساء، حيث تغطى السماء بكميات من السحب المتوسطة والعالية في المناطق الوسطى والجنوبية والجنوبية الشرقية، مع فرصة ضعيفة لهطل زخات خفيفة من المطر في أجزاء من المنطقة الشمالية والشرقية مساءً.

وفي المنطقة الجنوبية والأجزاء الجنوبية الشرقية من البادية، تكون الأجواء سديمية مغبرة خلال ساعات بعد الظهر والمساء اليوم.

وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 55 كم/سا، وخاصة على المنطقة الساحلية والجنوبية الغربية وتتجاوز 65 كم/سا ليلاً على المنطقة الساحلية، ويكون البحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ليلاً، يكون الجو بارداً نسبياً إلى بارد في المرتفعات الجبلية، كما يحذر من حدوث الصقيع في مرتفعات القلمون، وتشكُّل ضباب خفيف في أقصى المناطق الشمالية الشرقية.

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية: