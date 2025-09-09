قافلة مساعدات جديدة للمقيمين في مراكز الإيواء بدرعا

999 4 قافلة مساعدات جديدة للمقيمين في مراكز الإيواء بدرعا

درعا-سانا

وصلت إلى جسر نامر بريف درعا اليوم قافلة مساعدات جديدة تابعة لمنظمة الهلال الأحمر العربي السوري في طريقها للتوزيع على المقيمين في مراكز الإيواء بدرعا.

وتأتي القافلة، التي تضم 11 شاحنة وتحوي مواد غذائية وإغاثية، ضمن خطة الاستجابة التي تنفذها المنظمة، بهدف دعم الأسر المتضررة والتخفيف من معاناتها في ظل الظروف الراهنة.

وكان فرع المنظمة وزع في الثالث من الشهر الجاري سلات تضم مساعدات متنوعة على الوافدين من محافظة السويداء المقيمين في مراكز الإيواء في بلدتي المليحة الغربية ورخم بريف محافظة درعا، التي يوجد فيها حالياً نحو 70 مراكز إيواء.

