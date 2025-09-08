إطلاق مشروع الرعاية المتكاملة للطفل في محافظة حماة

حماة-سانا

أطلقت مديرية صحة حماة بالتعاون مع مؤسسة الآغا خان للخدمات الصحية ومنظمة اليونيسيف اليوم مشروع “الرعاية المتكاملة لصحة وتطور الطفل” في 24 مركزاً صحياً موزعاً على أنحاء المحافظة.

ويهدف المشروع إلى تطوير خدمات رعاية الطفولة المبكرة عبر تقييم التطور الحركي والمعرفي والتغذية للأطفال، وتعزيز الوعي الأسري والمجتمعي، بما يسهم في تحسين صحة الأطفال ونموهم المتوازن.

وأوضح مدير صحة حماة نزيه الغاوي في تصريح لمراسل سانا أن البرنامج الذي أُطلق بدعم من اليونيسيف وإشراف مؤسسة الآغا خان، يُعدُّ “برنامجاً صديقاً للطفولة”، حيث يقدم الرعاية المباشرة والاستشارات الصحية للأطفال منذ لحظة دخولهم إلى المراكز.

وأشار إلى أن خدمات البرنامج تشمل تقييم التطور الحركي والمعرفي للأطفال وتنفيذ استمارة متابعة تتضمن الوزن والعلامات الحيوية، تُحفظ لاستخدامها في المراجعات المستقبلية، لافتاً إلى أن المشروع يُنفذ من خلال كوادر المراكز الصحية التابعة لمديرية الصحة في المحافظة.

وبيّن الغاوي أن الاجتماع التنسيقي للمشروع ضم ممثلين عن جميع المراكز الصحية وثماني مناطق صحية، إلى جانب ممثلين عن مؤسسة الآغا خان واليونيسيف ورؤساء الدوائر المعنية في صحة حماة.

ويأتي إطلاق المشروع في إطار الجهود المستمرة لتعزيز البنية الصحية في المحافظة، التي شهدت خلال السنوات الأخيرة تحسينات ملحوظة في الخدمات المقدمة للأهالي والأطفال.