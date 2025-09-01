تربية حمص تبدأ استقبال طلبات إعادة العاملين المفصولين تعسفياً والمجازين بأجر

حمص-سانا

بدأت مديرية التربية والتعليم في حمص اليوم، استقبال طلبات عودة الموظفين الذين فصلهم النظام البائد تعسفياً خلال الثورة، إضافة إلى طلبات عودة الموظفين الممنوحين إجازة مأجورة.

وبينت مديرة التربية والتعليم ملك السباعي في تصريح لمراسلة سانا، أن استقبال طلبات العودة يستمر 15 يوماً، ويبلغ عدد المفصولين تعسفياً 1850 شخصاً، أما عدد الممنوحين إجازة مأجورة فيبلغ 695 شخصاً، لافتة إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن الاستعداد للعام الدراسي القادم، وفي إطار تحقيق العدالة الإدارية ورد الحقوق لأصحابها.

بدورها، أوضحت سوسن الكردي أمينة مخبر في تلكلخ أنها انقطعت عن العمل نتيجة سياسات تضييق النظام البائد منذ عام 2013، وعلى إثر ذلك تم فصلها عن العمل، مشيرة إلى أهمية هذه القرارات لأنها تعيد الحقوق لأصحابها، وتحقق مبدأ العدالة الوظيفية.

في حين أعربت مدرسة اللغة الفرنسية في تلبيسة يسرى عدنان، عن سعادتها بعودتها لعملها، موضحة أنه منذ عام 2015 وبعد خروج مدارس تلبيسة من الخدمة نتيجة لقصف النظام البائد، وتهجيرها مع عائلتها إلى مخيم الركبان انقطعت عن العمل وتم فصلها.

ولفت المدرس رياض عبد الكريم قاسم إلى أنه نتيجة لمواقفه الثورية ودعمه للثوار تم فصله، وهو اليوم بعد التحرير يعود لمهنته التي يحب، مؤكداً أن هذه العودة بمثابة دعوة للمشاركة في بناء الوطن كل في مجاله.

ويأتي هذا الإجراء ضمن التزام الحكومة السورية بمبدأ الإنصاف الإداري، ويعكس حرصها على رد الحقوق لأصحابها.