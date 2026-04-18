“المهاجران” على خشبة قصر الثقافة بحمص… مسرح يواجه المنفى ويستحضر سؤال الحرية في زمن الثورة

حمص-سانا

قدّمت مديرية ثقافة حمص بالتعاون مع مؤسسة الرواد للتعاون والتنمية مساء اليوم السبت، العرض المسرحي “المهاجران” على خشبة قصر الثقافة، في عمل درامي يفتح ملف اللجوء والمنفى والبحث عن الحرية، ضمن قراءة فنية تستحضر المحطات التي مرت بها الثورة السورية.

ويستند العرض إلى نص الكاتب البولندي سلافومير مروجيك، المعروف بأعماله التي توظّف الكوميديا السوداء لمعالجة قضايا الاغتراب والمنفى، حيث أعادت الرؤية المسرحية تقديم النص ضمن سياق معاصر يلامس تجربة السوريين في الهجرة القسرية وما حملته من أسئلة حول الكرامة والحرية والنجاة.

وفي تصريح لـ سانا، أكد مدير ثقافة حمص محمود جرمشلي أن تقديم هذا العمل يحمل بعداً رمزياً يعكس تمسّك السوريين بقيم الحرية والعدالة، مشيراً إلى أن المسرح يشكّل مساحة حيوية للتعبير عن الوجدان الجمعي، وأن العروض المسرحية تسهم في ترسيخ الذاكرة الثقافية وتوثيق ما مرّ به المجتمع خلال سنوات طويلة من التحولات.

من جهتها، أوضحت ربا نعساني مسؤولة المكتب الثقافي في مؤسسة الرواد للتعاون والتنمية أن اختيار نص “المهاجران” جاء لما يحمله من قدرة على تجسيد معاناة اللاجئين والمهاجرين، مضيفة: إن العرض يعكس صراع الإنسان بين الحاجة والحرية، وهي قضايا رافقت السوريين داخل البلاد وخارجها، مشيرة إلى أن العمل انطلق من حلب وإدلب، وعُرض في ريف حلب (جرابلس، الأتارب، الباب)، على أن يستكمل عروضه لاحقاً في حماة وعدد من المحافظات.

أما مخرج العمل هاشم غزال فأشار إلى أن الفريق اعتمد قراءة إخراجية تركز على البعد النفسي للشخصيتين داخل فضاء مغلق، عبر توظيف الديكور البسيط والإضاءة لتكثيف الشعور بالتوتر والانتظار، موضحاً أن القبو في العرض يتحول إلى رمز لحالات القهر والاغتراب التي عاشها كثير من اللاجئين.

وأضاف غزال: إن العمل يقدم كوميديا قائمة على الموقف الإنساني، لكنها تعكس تجربة قريبة من الواقع السوري في تفاصيلها النفسية والاجتماعية، ما يمنح النص بعداً عالمياً متجدد الدلالة.

ويأتي عرض “المهاجران” ليؤكد استمرار المسرح السوري في مقاربة القضايا الإنسانية التي عصفت بالشعب السوري خلال سنوات الثورة، وفتح مساحة رمزية لإعادة قراءة تجربة المنفى واللجوء، ضمن رؤية فنية تعيد طرح أسئلة الحرية والكرامة من داخل الذاكرة السورية، وتقدمها بلغة مسرحية تتقاطع فيها المأساة مع الأمل.