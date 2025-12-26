صور لآثار الانفجار داخل مسجد الإمام علي بن أبي طالب في حي وادي الذهب بحمص منذ 50 دقيقة قائمة الصور 1/4 صلاة عيد الفطر المبارك في ساحة باب الهوى القديمة بريف إدلب الشمالي وصول العرض العسكري الذي تنظمه وزارة الدفاع بمناسبة ذكرى النصر والتحرير إلى ساحة الأمويين خروج دفعة من الموقوفين في حمص بعد الانتهاء من النظر في ملابسات وحيثيات القضايا المتعلقة بهم العثور على أسلحة خفيفة ومتوسطة أخفتها مجموعات خارجة عن القانون بين قرى وبلدات بريف حمص الغربي الدفاع المدني: العثور على رفات بشرية في مدينة القريتين بريف حمص الشرقي صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:حمصحي وادي الذهبمسجد الإمام علي بن أبي طالب مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك 3 الدفاع المدني يعمل على إزالة آثار الدمار في مسجد الإمام علي بحمص جراء انفجار عبوات ناسفة منذ 15 دقيقة ارتقاء فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة غزة منذ 15 دقيقة 4 صور لآثار الانفجار داخل مسجد الإمام علي بن أبي طالب في حي وادي الذهب بحمص منذ 50 دقيقة زيلينسكي يعلن عن لقاء قريب مع ترامب منذ 56 دقيقة