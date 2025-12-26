صور لآثار الانفجار داخل مسجد الإمام علي بن أبي طالب في حي وادي الذهب بحمص

صلاة عيد الفطر المبارك في ساحة باب الهوى القديمة بريف إدلب الشمالي
وصول العرض العسكري الذي تنظمه وزارة الدفاع بمناسبة ذكرى النصر والتحرير إلى ساحة الأمويين
خروج دفعة من الموقوفين في حمص بعد الانتهاء من النظر في ملابسات وحيثيات القضايا المتعلقة بهم
العثور على أسلحة خفيفة ومتوسطة أخفتها مجموعات خارجة عن القانون بين قرى وبلدات بريف حمص الغربي
الدفاع المدني: العثور على رفات بشرية في مدينة القريتين بريف حمص الشرقي
