ضبط معمل غير مرخص يروّج عبوات مياه معدنية مزورة في اللاذقية وإغلاقه فوراً

اللاذقية-سانا

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة اللاذقية اليوم معملاً غير مرخص يقوم بإعادة تعبئة مياه عادية في عبوات مستعملة، وترويجها على أنها مياه معدنية، في مخالفة صريحة للأنظمة الصحية والرقابية المعمول بها.

وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية وطرطوس، عبد الوهاب سفر، في تصريح لـ”سانا”، أن فرق الرقابة التموينية أغلقت المعمل بشكل فوري ورسمي، ومنعته من ممارسة أي نشاط تجاري، بعد التأكد من تورطه في عمليات تعبئة غير صحية ومضللة للمستهلكين.

وأكد سفر أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة الوزارة لتعزيز الرقابة التموينية والتصدي للممارسات التجارية غير المشروعة، بهدف حماية صحة المواطنين وضمان جودة المواد الغذائية المتداولة في الأسواق، مشدداً على استمرار الحملات التفتيشية لضبط أي مخالفة تمس سلامة المستهلك.

وتُكثّف مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة اللاذقية جهودها لضبط الأسواق ومكافحة الغش التجاري، في إطار خطة وطنية لحماية صحة المستهلك، وتأتي هذه الإجراءات بعد تزايد حالات التلاعب بالمواد الغذائية والمياه المعبأة، وتُعد الرقابة التموينية أحد أبرز أدوات الدولة لضمان سلامة المنتجات المتداولة وجودتها.

