إطلاق منصة الكفاءات الهندسية السورية.. خطوة لترسيخ التحول الرقمي

دمشق-سانا

أطلقت نقابة المهندسين السوريين منصة الكفاءات الهندسية السورية، في خطوة عملية تعكس توجهها نحو التحول الرقمي، وتعزيز دورها في تنظيم سوق العمل الهندسي، وتحديد الفجوات في المهارات، وتطوير برامج تدريب وتأهيل موجهة، بالشراكة مع منصة BIMSyria.org التي تعد الشريك التقني والإستراتيجي في تطوير وتنفيذ المنصة.

وتُعد BIMSyria.org إحدى المنصات الهندسية الرقمية المتخصصة في تقنيات نمذجة معلومات البناء “BIM” وحلول قطاع التشييد، وتطوير قواعد البيانات الهندسية، بما يسهم في إدارة المعلومات بكفاءة، ودعم التحول الرقمي وإعادة الإعمار الذكي، وتمكين اتخاذ القرار المبني على البيانات.

منظومة وطنية لإدارة الكفاءات

نقيب المهندسين السوريين المهندس مالك حاج علي بيّن في تصريح لـ سانا أن إطلاق المنصة يأتي ضمن مسار تطويري، تتبناه النقابة للانتقال إلى نموذج مؤسسي حديث قائم على البيانات، بما يعزز قدرتها على دعم المهندسين، وربطهم بمتطلبات سوق العمل، وتحليل احتياجاته، ومواكبة متطلبات مرحلة إعادة الإعمار، لبناء منظومة وطنية متكاملة لإدارة الكفاءات الهندسية.

وأشار حاج علي إلى أن النقابة تعمل بالتعاون مع منصة BIM السورية على إنشاء قاعدة بيانات وطنية متكاملة، تتيح تنظيم المعلومات المهنية للمهندسين، وتوظيفها بفعالية لدعم التشغيل، وتحقيق مواءمة أفضل بين الكفاءات، واحتياجات الجهات المشغّلة، موضحاً أن منصة BIM تسهم في تطوير البنية التقنية لمنصة الكفاءات الهندسية السورية، اعتماداً على خبرتها في بناء قواعد البيانات الهندسية، بما يساعد في توفير نظام موثوق، وقابل للتوسع، يدعم توجهات النقابة في التحول الرقمي.

وكانت نقابة المهندسين السوريين أطلقت في الثامن من شهر آذار الماضي، لجنة المهندسات السوريات، في مبادرة تهدف إلى تمكين المرأة المهندسة، وتعزيز دورها في مسيرة التنمية وإعادة الإعمار، بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمي.