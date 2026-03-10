السورية للبترول تنفي إلزام المواطنين بشراء الغاز بالدولار

دمشق-سانا

نفت الشركة السورية للبترول اليوم الثلاثاء، صدور أي قرار يلزم المواطنين بشراء أسطوانات الغاز بالدولار الأمريكي.

وأكد مدير شركة محروقات في السورية للبترول، أكرم حمودة في تصريح لـ سانا، أن ما يتم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول إلزام المواطنين بشراء أسطوانات الغاز بالدولار، هو معلومات عارية تماماً عن الصحة، ولا تمت بصلة لآلية بيع المادة للمستهلكين.

ولفت حمودة إلى وجود إجراءات تنظيمية داخلية خاصة بآلية العمل بين مندوبي الغاز والشركة ضمن إطار العمليات الإدارية واللوجستية، ولا علاقة لها بآلية بيع الغاز للمواطنين، مبيناً أن هذه الإجراءات لا تتضمن أي إلزام للمستهلكين بالدفع بغير الليرة السورية.

ودعا حمودة المواطنين ووسائل الإعلام إلى عدم تداول الشائعات أو الأخبار غير الدقيقة، والاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة، مؤكداً أن آلية تزويد المواطنين بالغاز مستمرة وفق الأنظمة المعتمدة دون أي تغيير.

وكانت انتشرت شائعات على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه تم إبلاغ كل معتمدي وموزعي الغاز بأن تقاضي سعر أسطوانة الغاز أصبح بالدولار حصراً اعتباراً من يوم غد الأربعاء.

وأكدت وزارة الطاقة السورية يوم الثلاثاء الماضي، عدم وجود أي نقص في المشتقات النفطية سواء البنزين أو المازوت أو الغاز المنزلي، وذلك في ظل التطورات الإقليمية الراهنة، وما تشهده المنطقة من تصعيد عسكري، وتقلبات في أسواق الطاقة العالمية، وما رافق ذلك من تداول شائعات حول احتمال تأثر الإمدادات.