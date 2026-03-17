مديرية التجارة وحماية المستهلك بدمشق تجري جولة رقابية على مهرجان الخير

دمشق-سانا

نفذت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق جولة رقابية على مهرجان الخير المقام في صالة السورية للتجارة بمنطقة الزاهرة القديمة، بمشاركة الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، وذلك بهدف التأكد من ضبط الأسعار وجودة السلع المعروضة وتوافرها للزوار.

وذكرت المديرية عبر صفحتها على فيسبوك، اليوم الثلاثاء، أن الجولة التي شارك فيها مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق غياث البكور، ومدير التعاون الاستهلاكي في الإدارة العامة للتجارة الداخلية عبد القادر الصالح، شملت الاطلاع على مدى صلاحية المواد المطروحة ونسب التخفيضات المقدمة، بما يضمن حماية المستهلك وتعزيز استقرار السوق.

ودعا البكور خلال الجولة عناصر الرقابة التموينية إلى تكثيف الجولات التوعوية على أصحاب الفعاليات المشاركة، والتأكيد على ضرورة الإعلان الواضح عن الأسعار، والالتزام بالشروط الصحية في عرض المنتجات.

من جانبه، ناقش مدير التعاون الاستهلاكي في الإدارة العامة للتجارة الداخلية مع رؤساء وأعضاء الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، سبل تعزيز دور التعاون الاستهلاكي في دعم المواطنين، مشيراً إلى أهمية تقديم حسومات إضافية لأعضاء الجمعيات إلى جانب التخفيضات المطروحة ضمن المهرجان.

وتأتي هذه الجولات ضمن خطة وزارة الاقتصاد والصناعة السورية لتعزيز الرقابة على الأسواق والمهرجانات الموسمية، وضمان التزام الفعاليات التجارية بالقوانين الناظمة، بما يسهم في حماية المستهلك وتحقيق التوازن في الأسعار خلال فترات زيادة الطلب.