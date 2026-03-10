صحّة حمص تتسلّم سيارتي إسعاف من مركز الملك سلمان للإغاثة

حمص-سانا

تسلّمت مديرية صحة حمص سيارتي إسعاف مقدّمتين من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في إطار دعم منظومة الإسعاف والطوارئ العاملة في المحافظة.

وأوضحت المديرية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن هذا الدعم يسهم في تعزيز جاهزية فرق الإسعاف، وتحسين سرعة الاستجابة للحالات الطارئة.

وأشارت المديرية إلى أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على جودة الخدمات الصحية المقدّمة للمواطنين، وستسهم في رفع كفاءة العمل الإسعافي، وتأمين نقل أكثر أماناً وسرعة للحالات المرضية والحوادث.

وكانت وزارة الصحة تسلمت، في الـ 20 من شهر كانون الثاني الماضي، 5 سيارات إسعاف مقدّمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في إطار تعزيز صمود القطاع الصحي، ودعم استمرارية تقديم الخدمات الإسعافية والطبية للمواطنين في مختلف المحافظات.