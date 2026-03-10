صحّة حمص تتسلّم سيارتي إسعاف من مركز الملك سلمان للإغاثة

IMG 20260310 195507 174 صحّة حمص تتسلّم سيارتي إسعاف من مركز الملك سلمان للإغاثة

حمص-سانا

تسلّمت مديرية صحة حمص سيارتي إسعاف مقدّمتين من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في إطار دعم منظومة الإسعاف والطوارئ العاملة في المحافظة.

وأوضحت المديرية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن هذا الدعم يسهم في تعزيز جاهزية فرق الإسعاف، وتحسين سرعة الاستجابة للحالات الطارئة.

IMG 20260310 195514 590 صحّة حمص تتسلّم سيارتي إسعاف من مركز الملك سلمان للإغاثة

وأشارت المديرية إلى أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على جودة الخدمات الصحية المقدّمة للمواطنين، وستسهم في رفع كفاءة العمل الإسعافي، وتأمين نقل أكثر أماناً وسرعة للحالات المرضية والحوادث.

وكانت وزارة الصحة تسلمت، في الـ 20 من شهر كانون الثاني الماضي، 5 سيارات إسعاف مقدّمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في إطار تعزيز صمود القطاع الصحي، ودعم استمرارية تقديم الخدمات الإسعافية والطبية للمواطنين في مختلف المحافظات.

إزالة آثار العاصفة في ضهر القصير الحراجي بريف حمص وتأمين الطرق أمام حركة السير
حاضنة تقانات المعلومات في حمص تستعرض ستة مشاريع تمهيداً لدمجها في سوق العمل
تشغيل بئر مياه السمعليل في ريف حمص بالطاقة الشمسية
شركة برازيلية تبحث فرص الاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية والزراعية بالمدينة الصناعية بحسياء
الرئيس الشرع يزور حمص ويضع حجر الأساس لمشروعات تنموية واستثمارية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك