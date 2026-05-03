اعتماد صرف رواتب شهرين لموظفي تربية السويداء عبر “الشام كاش”

السويداء-سانا

أعلنت محافظة السويداء أنه تم اعتماد صرف رواتب شهرين لموظفي تربية السويداء عبر تطبيق “الشام كاش”.

وأوضحت المحافظة في بيان اليوم الأحد، أنه بجهود من محافظ السويداء مصطفى البكور، وتنسيق مستمر مع وزارة التربية والتعليم، تم اعتماد صرف مستحقات العاملين الدائمين والمؤقتين في مديرية تربية السويداء عن شهري آذار ونيسان الفائتين، على أن تُحوّل إلى حساباتهم عبر تطبيق “الشام كاش”.

ويأتي هذا الإجراء في إطار متابعة المحافظة لحل مشكلة مستحقات العاملين في القطاع التربوي، وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم، وسط جهود مستمرة لانتظام صرف الرواتب تباعاً لباقي القطاعات.