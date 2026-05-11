إصدار نتائج اختبارات المرحلة الأولى من الأولمبياد العلمي ‏للصغار واليافعين لموسم 2026

دمشق-سانا
أصدرت هيئة التميز والإبداع السورية، اليوم الإثنين، نتائج اختبارات المرحلة الأولى من الأولمبياد العلمي للصغار واليافعين لموسم 2026 إيذاناً ببدء مرحلة جديدة في مسار الطلبة المتأهلين نحو مستويات أكثر تقدماً وتميزاً.
وأوضحت الهيئة في إعلانها الذي تلقت سانا نسخة منه، أن خطوات الاطلاع على النتيجة، تتضمن تسجيل الدخول إلى حساب الطالب على المنصة، ثم الانتقال إلى لوحة التحكم الشخصية لعرض نتيجة التأهل مباشرة، مشيرة إلى أنه في حال فقدان أو نسيان كلمة المرور، يمكن التواصل مع منسق المحافظة للحصول على المساعدة واستعادة بيانات الدخول.
ودعت الهيئة، الطلاب إلى الاطلاع على نتائجهم ومعرفة حالة التأهل إلى المرحلة القادمة عبر منصة الأولمبياد العلمي السوري من خلال الرابط
ويهدف الأولمبياد العلمي للصغار واليافعين، إلى تنمية مهارات التفكير النقدي والإبداعي لدى الطلبة، وتعزيز روح التنافس والتعاون والعمل الجماعي بينهم، كما يسهم في صقل العقول الشابة وتوجيهها نحو مجالات الرياضيات والعلوم بأساليب تعليمية محفّزة تتجاوز الإطار التقليدي للمناهج الدراسية.
وكانت الهيئة أعلنت في الـ 5 من آذار الماضي عن بدء التسجيل في الأولمبياد العلمي للصغار واليافعين لموسم 2026 وحددت آخر موعد لقبول طلبات المشاركة في العشرين من نيسان الماضي.