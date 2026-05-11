إصدار نتائج اختبارات المرحلة الأولى من الأولمبياد العلمي ‏للصغار واليافعين لموسم 2026

‏‏‏دمشق-سانا‏

‌‏أصدرت هيئة التميز والإبداع السورية، اليوم الإثنين، نتائج ‏اختبارات المرحلة الأولى من الأولمبياد العلمي للصغار ‏واليافعين لموسم 2026 إيذاناً ببدء مرحلة جديدة في مسار ‏الطلبة المتأهلين نحو مستويات أكثر تقدماً وتميزاً‎.‎

‏وأوضحت الهيئة في إعلانها الذي تلقت سانا نسخة منه، أن ‏خطوات الاطلاع على النتيجة، تتضمن تسجيل الدخول إلى ‏حساب الطالب على المنصة، ثم الانتقال إلى لوحة التحكم ‏الشخصية لعرض نتيجة التأهل مباشرة، مشيرة إلى أنه في ‏حال فقدان أو نسيان كلمة المرور، يمكن التواصل مع منسق ‏المحافظة للحصول على المساعدة واستعادة بيانات الدخول‎.‎

ودعت الهيئة، الطلاب إلى الاطلاع على نتائجهم ومعرفة حالة التأهل إلى المرحلة القادمة عبر منصة الأولمبياد العلمي ‏السوري من خلال الرابط

ويهدف الأولمبياد العلمي للصغار واليافعين، إلى تنمية مهارات ‏التفكير النقدي والإبداعي لدى الطلبة، وتعزيز روح التنافس ‏والتعاون والعمل الجماعي بينهم، كما يسهم في صقل العقول ‏الشابة وتوجيهها نحو مجالات الرياضيات والعلوم بأساليب ‏تعليمية محفّزة تتجاوز الإطار التقليدي للمناهج الدراسية‎.‎

‏وكانت الهيئة أعلنت في الـ 5 من آذار الماضي عن بدء التسجيل ‏في الأولمبياد العلمي للصغار واليافعين لموسم 2026 وحددت ‏آخر موعد لقبول طلبات المشاركة في العشرين من نيسان ‏الماضي‎.‎