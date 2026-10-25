التعليم العالي تمدد مواعيد التقدم لمفاضلة القبول والنقل إلى الجامعات السورية الخاصة

‏‏دمشق-سانا

‏

‏أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تمديد مواعيد التقدم لمفاضلة النقل (التحويل المماثل – تغيير القيد) من الجامعات السورية وغير السورية (الحكومية – الخاصة) إلى الجامعات الخاصة السورية (المأجورة).

‏

‌‏كما شمل التمديد، وفقاً لبيان تلقت “سانا” نسخة منه اليوم الأحد، مفاضلة القبول على أساس شهادة (المعهد أو الإجازة) السورية في الجامعات الخاصة السورية (المأجورة) للعام الدراسي 2026-2027.

‏

‏وأوضحت الوزارة، أن التمديد يستمر لغاية يوم الإثنين الموافق 2 تشرين الثاني 2026، حتى الساعة الثالثة ظهراً.

‏

‏يذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت في التاسع عشر من الشهر الجاري، شروط التقدم إلى مفاضلة النقل (التحويل المماثل وتغيير القيد) من الجامعات السورية وغير السورية، الحكومية والخاصة، إلى الجامعات السورية الخاصة المأجورة.