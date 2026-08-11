جمع المعلومات وتنظيمها وإدارتها بصورة رقمية محور دورة للشؤون الاجتماعية بحمص

حمص-سانا

ركزت الدورة التدريبية التي أقامتها مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة حمص لتأهيل كوادرها في استخدام أداة “كوبو” على جمع المعلومات وتنظيمها وإدارتها بصورة رقمية، بما يساعد الكوادر على توثيق البيانات المتعلقة بالحالات الاجتماعية، والاستفادة منها في تحديد الاحتياجات وتحليلها ودعم عملية اتخاذ القرار.

الدورة التي اختتمت اليوم الثلاثاء بعد ثلاثة أيام من انطلاقتها، تأتي في إطار استمرار الوزارة تنفيذها برنامجاً يتضمن تدريبات في الدعم النفسي ومهارات التواصل بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”، لتطوير قدرات العاملين بالمديرية في التعامل مع الحالات الاجتماعية، وتحسين جودة الخدمات والاستجابة للاحتياجات المجتمعية.

خطوة نحو التحول الرقمي

أوضحت مشرفة معاهد الرعاية الاجتماعية الخاصة بذوي الإعاقة في المديرية ياسمين الأحدب، لمراسل سانا، أن تدريب العاملين في المديرية على أداة “كوبو” التي تساعد على تحليل البيانات بشكل دقيق، يُعتبر خطوةً للتحول الرقمي والحداثة التي تسعى إليها المديرية.

وبالنسبة لحزمة التدريبات الجارية حالياً، بيّنت الأحدب أنها تستهدف معاهد الرعاية الاجتماعية إضافةً لكوادر المديرية بالتعاون مع “اليونيسف”، وذلك بهدف رفع كفاءة الموظفين من الناحيتين الفنية والتقنية، ما ينعكس على جودة الخدمات التي ستُقدم خلال العام الدراسي القادم للأشخاص ذوي الإعاقة.

تطوير المهارات والخبرات

ونوّه منسق تدريبات منظمة اليونيسف في حمص عمر الأحمد، في تصريح مماثل، بأهمية تنفيذ التدريبات في مختلف المحافظات ومنها حمص، لافتاً إلى أنه تم تيسير جلسات الدعم النفسي للأطفال وتنفيذها لمختلف الفئات، إضافةً لجلسات خاصة بالرعاية الوالدية للأشخاص مقدمي الرعاية للأطفال سواء الأهل أو غيرهم.

كما أكدت المتدربة حنان الضاهر من كوادر معهد الشلل الدماغي في المديرية لـ سانا، على انعكاس هذه التدريبات التي يتلقونها في تطوير المهارات والخبرات، وتقديم أفضل السلوكيات خلال التعامل مع الأطفال المعاقين، ومساعدتهم في تنمية قدراتهم الكامنة.

وتعمل مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في حمص على تنفيذ برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع الأهلي والمنظمات الأممية الداعمة، بهدف تطوير كفاءة الكوادر والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.