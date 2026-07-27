التعليم العالي ومؤسسة التعاون الخيرية توقعان مذكرة تفاهم لدعم المشافي التعليمية

دمشق-سانا

وقعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع مؤسسة التعاون الخيرية للرعاية والتنمية، اليوم الإثنين، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون في تطوير الخدمات الصحية والطبية في المشافي التابعة للوزارة، بما يتوافق مع احتياجاتها وخطتها الاستراتيجية.

وجرى توقيع المذكرة في مبنى الوزارة بدمشق بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، ووقعها عن الوزارة معاون الوزير للشؤون العلمية والبحث العلمي غيث ورقوزق، وعن المؤسسة مديرها لؤي القاعد.

وبموجب المذكرة تقدم المؤسسة الدعم اللوجستي والمادي والفني للبرامج والمشاريع الصحية التي تنفذها الوزارة في مشافيها دون تقديم خدمات طبية مباشرة، وتسهم في توفير المستلزمات الطبية والأدوية والأجهزة اللازمة لتعزيز قدرة مشافي الوزارة على تقديم الخدمات للفئات المحتاجة.



وتشمل المذكرة التعاون في دعم برامج التوعية الصحية والوقاية من الأمراض من خلال الحملات الإعلامية والأنشطة المجتمعية بالتنسيق مع الوزارة، والمشاركة في بناء القدرات وتدريب الكوادر الصحية عبر توفير الموارد والدعم الفني اللازم، والمساهمة في مشاريع البنية التحتية الصحية في مشافي الوزارة، ودعم جهودها في الاستجابة للأزمات والطوارئ الصحية عبر توفير الموارد والدعم اللازم.

وأكد الوزير الحلبي أن المذكرة تمثل خارطة طريق لتعزيز التعاون مع المؤسسة في المجال الصحي، بما يسهم في تطوير أداء المنظومة الصحية والارتقاء بالخدمات المقدمة في المشافي التعليمية.

بدوره أوضح مدير المؤسسة لؤي القاعد أن المذكرة تهدف إلى توسيع التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بما يدعم تنفيذ المشاريع الصحية، وتدريب وتأهيل الكوادر، وتطوير البنية التحتية في القطاع الصحي.

وتدخل المذكرة حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ التوقيع، وتستمر على مدى سنتين وتتجدد تلقائياً.

يذكر أن مؤسسة التعاون الخيرية للرعاية والتنمية، تأسست عام 2017 وتعمل في مجالات التعليم والدعم النفسي والصحة والتدريب، وفي تنفيذ عدد من المشاريع في القطاع الصحي في سوريا.