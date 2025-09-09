التعليم العالي تلغي اختبارات القبول الجامعي باستثناء بعض الاختصاصات

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم، إلغاء جميع اختبارات ومقابلات القبول في معظم الكليات والأقسام ضمن الجامعات الحكومية والخاصة للعام الدراسي 2025-2026، باستثناء كليات الهندسة المعمارية والفنون الجميلة والتربية الرياضية والتربية الموسيقية.

وبموجب قرار مجلس التعليم العالي الذي نشرته الوزارة وتلقت سانا نسخة منه: تُجرى مقابلة للطلاب المتقدمين للتسجيل في مدارس التمريض وتتم بعد القبول، كما تعتمد للقبول في كليات الهندسة المعمارية والفنون الجميلة بالجامعات الخاصة نتائج المسابقات التي تجرى في الجامعات الحكومية حصراً، ولا يعتد بالمسابقات التي تجريها الجامعات الخاصة.

وحسب القرار، يتم وضع قواعد إجراء مسابقات واختبارات كليات الهندسة المعمارية والفنون الجميلة والتربية الرياضية والتربية الموسيقية، بقرار من مجلس التعليم العالي.

ويأتي هذا القرار في إطار تبسيط إجراءات القبول الجامعي وتوحيد معايير المفاضلة، بما يضمن العدالة والشفافية لجميع الطلاب المتقدمين للعام الدراسي 2025-2026، ويُخفف من التباين في آليات القبول بين الجامعات الحكومية والخاصة، كما يعد جزءًا من رؤية إصلاحية أوسع تنتهجها الوزارة لتطوير منظومة القبول الجامعي، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، ورفع سوية التعليم العالي.

