بالتعاون مع جمعية “سامز”.. مستشفى حمص الوطني يطلق حملة مجانية للتنظير الهضمي والطرق الصفراوي

حمص-سانا

أطلقت مديرية صحة حمص بالتعاون مع الجمعية الطبية السورية الأمريكية (SAMS) حملة طبية مجانية في مستشفى حمص الوطني، لإجراء عمليات تنظير الكولون وتنظير الطرق الصفراوية بالطريق الراجع (ERCP) بإشراف أطباء اختصاصيين، بهدف تقديم خدمات تشخيصية وعلاجية نوعية للمرضى، وتخفيف الأعباء المادية عنهم.

وأوضح مدير مستشفى حمص الوطني الدكتور عرفان بالي في تصريح لمراسل سانا، أن المستشفى استقبل وفداً من الجمعية الطبية السورية الأمريكية بالتعاون مع مديرية الصحة في حمص لإجراء عمليات التنظير الهضمي العلوي والسفلي وتنظير الطرق الصفراوية بشكل مجاني، مشيراً إلى أهمية هذه الإجراءات الطبية، ولا سيما تنظير الطرق الصفراوية الذي يعد من العمليات عالية التكلفة، ما يسهم في تخفيف العبء المادي عن المواطنين، إلى جانب تعزيز تبادل الخبرات الطبية.

وأكد بالي أن المستشفى وفر جميع مستلزمات نجاح الحملة من خلال تقديم الدعم اللوجستي اللازم، بما في ذلك غرف العمليات والكادر الطبي والتمريضي والأجهزة والمعدات المطلوبة، إضافة إلى تخصيص أماكن إقامة خاصة للمشاركين في الحملة، مبيناً أن عدد المرضى المتوقع استفادتهم خلال يومي الحملة يتراوح بين الـ 10 و الـ 15 مريضاً.

بدوره أوضح الدكتور سعود السيد سليمان الأتاسي عضو الجمعية الطبية السورية الأمريكية والمشارك في الحملة، أن الجمعية تواصل تقديم خدماتها الطبية والعلمية في سوريا من خلال حملات تخصصية وورشات عمل ومحاضرات علمية، تهدف إلى تطوير الخبرات الطبية المحلية، لافتاً إلى أن الحاجة ما زالت قائمة لخدمات التنظير الهضمي رغم إنشاء عدد من المراكز والعيادات المتخصصة خلال السنوات الماضية.

وأشار الأتاسي إلى أن الحملة الحالية تشمل تنظير الطرق الصفراوية والكولون، وإجراء عمليات تنظيرية متخصصة للحالات التي تتطلب خبرات نوعية، مبيناً أن الخدمات تقدم في مشفيي حمص الوطني والبر، وأن الحالات المستفيدة تم اختيارها وفق أولويات طبية دقيقة، حيث تتركز على المرضى ذوي الحالات المعقدة نسبياً، بالتعاون مع الكوادر الطبية والتمريضية في المشفيين.

وشدد الأتاسي على أهمية التنظير الوقائي للكولون للكشف المبكر عن الأمراض والأورام، موضحاً أن العمر الموصى به لإجراء هذا النوع من الفحوص يبدأ عادة بين الـ 45 و الـ 50 عاماً، وفق الدراسات الطبية المعتمدة ومدى انتشار أمراض الكولون في المجتمع.

وتأتي هذه الحملة ضمن الجهود المشتركة بين الجهات الصحية والمنظمات الإنسانية لدعم القطاع الصحي في محافظة حمص، وتوفير خدمات طبية تخصصية للمرضى المحتاجين، إلى جانب تعزيز التدريب وتبادل الخبرات بين الكوادر الطبية.