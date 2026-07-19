سوريا تحرز أربع ميداليات في أولمبياد الكيمياء العالمي ‏بأوزبكستان

طشقند-سانا
أحرز الفريق الوطني للكيمياء ميدالية فضية وثلاث ميداليات برونزية، في أولمبياد الكيمياء العالمي الثامن والخمسين (IChO 2026)، الذي استضافته جمهورية أوزبكستان في الفترة من الـ 10 إلى الـ 19 من تموز الجاري، بمشاركة 98 دولة من مختلف أنحاء العالم، في خطوة تعكس ثمرة الإعداد العلمي والتدريب المتخصص.
وذكرت هيئة التميز والإبداع السورية عبر صفحتها على فيسبوك اليوم الأحد، أن الفريق الوطني حقق المركز الرابع والثلاثين عالمياً في الترتيب العام، في إنجاز يضاف إلى سجل المشاركات السورية الدولية في هذا الاختصاص.
وأوضحت الهيئة أن نتائج الفريق الوطني جاءت على النحو الآتي:
· الميدالية الفضية: الطالب جاد أحمد من محافظة حماة.
. الميدالية البرونزية الأولى: الطالب إيليو مشرقي من محافظة حمص.
· الميدالية البرونزية الثانية: الطالبة مها العبيد من محافظة اللاذقية.
. الميدالية البرونزية الثالثة: الطالب محمد خلوق الأخرس من محافظة حمص.
كما أحرز الطالب جاد أحمد المرتبة الأولى على المستوى العربي من بين ثمانية فرق عربية مشاركة في الأولمبياد، وهي: المملكة العربية السعودية، العراق، المغرب، سلطنة عُمان، قطر، الكويت، الأردن، وسوريا.
ويُقام هذا الأولمبياد سنوياً في الفترة بين أواخر حزيران ومنتصف تموز، وتستمر المنافسات نحو 10 أيام.