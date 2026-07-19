سوريا تحرز أربع ميداليات في أولمبياد الكيمياء العالمي ‏بأوزبكستان

طشقند-سانا‏

أحرز الفريق الوطني للكيمياء ميدالية فضية وثلاث ميداليات ‏برونزية، في أولمبياد الكيمياء العالمي الثامن والخمسين‎ (IChO ‌‎2026)‎، الذي استضافته جمهورية أوزبكستان في الفترة من الـ ‌‏10 إلى الـ 19 من تموز الجاري، بمشاركة 98 دولة من ‏مختلف أنحاء العالم، في خطوة تعكس ثمرة الإعداد العلمي ‏والتدريب المتخصص‎.‎

وذكرت هيئة التميز والإبداع السورية عبر صفحتها على ‏فيسبوك اليوم الأحد، أن الفريق الوطني حقق المركز الرابع ‏والثلاثين عالمياً في الترتيب العام، في إنجاز يضاف إلى سجل ‏المشاركات السورية الدولية في هذا الاختصاص‎.‎

وأوضحت الهيئة أن نتائج الفريق الوطني جاءت على النحو ‏الآتي‎:‎

‎· الميدالية الفضية: الطالب جاد أحمد من محافظة حماة‎.‎

‎.‎ الميدالية البرونزية الأولى: الطالب إيليو مشرقي من محافظة ‏حمص‎.‎

‎·‎ الميدالية البرونزية الثانية: الطالبة مها العبيد من محافظة ‏اللاذقية‎.‎

‎. ‎ الميدالية البرونزية الثالثة: الطالب محمد خلوق الأخرس من ‏محافظة حمص‎.‎

كما أحرز الطالب جاد أحمد المرتبة الأولى على المستوى ‏العربي من بين ثمانية فرق عربية مشاركة في الأولمبياد، وهي: ‏المملكة العربية السعودية، العراق، المغرب، سلطنة عُمان، قطر، ‏الكويت، الأردن، وسوريا‎.‎

ويُقام هذا الأولمبياد سنوياً في الفترة بين أواخر حزيران ‏ومنتصف تموز، وتستمر المنافسات نحو 10 أيام‎.‎