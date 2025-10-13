مباحثات سورية قطرية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في قضايا البيئة والتغير المناخي

الدوحة-سانا

بحث وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري محمد عنجراني مع وزير البيئة والتغير المناخي في دولة قطر عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وذلك خلال لقاء جرى في العاصمة القطرية الدوحة.

وناقش الجانبان مجالات التعاون بما يتعلق في قضايا البيئة والتغير المناخي، وآليات تبادل الخبرات والمعرفة بين الجانبين، ولا سيما في مجالات الاستدامة البيئية، والتخطيط البيئي المتكامل، وتعزيز الإجراءات المشتركة لمواجهة تحديات التغير المناخي.

وأكد الجانبان أهمية تطوير الشراكات البيئية الإقليمية، وتعزيز العمل المشترك بما يسهم في حماية البيئة وضمان استدامة الموارد الطبيعية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.

يذكر أن اللقاء جاء على هامش فعاليات منتدى قطر العقاري الثالث الذي انطلق أمس في الدوحة بمشاركة سوريا وبحضور نخبة من الخبراء وصناع القرار في القطاع العقاري.