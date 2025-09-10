تمديد تسجيل المقبولين في الدراسات العليا وملء شواغر الطب حتى 30 أيلول

دمشق-سانا

مددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للمرة الثانية موعد تسجيل الطلاب المقبولين في مفاضلات الدراسات العليا، ومفاضلة ملء الشواغر الموحدة لخريجي كليات الطب للعام الدراسي 2024-2025 في الجامعات الحكومية السورية، وذلك حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الثلاثاء الـ 30 من أيلول الجاري.

وأوضحت الوزارة في إعلان تلقت سانا نسخة منه اليوم، أن قرار التمديد يمنح فرصة إضافية للطلاب الذين لم يتمكنوا من استكمال إجراءات تسجيلهم ضمن المدد المحددة سابقاً.

وكانت الوزارة قد أصدرت نتائج هذه المفاضلات في حزيران الماضي، وحددت في حينه الرابع عشر من آب موعداً نهائياً للتسجيل، قبل أن تعلن تمديده إلى الحادي عشر من أيلول الجاري، ثم إلى التاريخ الجديد المعلن اليوم.