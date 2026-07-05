الجودة والاعتمادية تعلن نتائج اعتراضات الامتحان الطبي الموحد 2026

دمشق-سانا

أعلنت الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، صدور نتائج الاعتراضات على نتائج الامتحان الكتابي للامتحان الوطني الطبي الموحد – الدورة الأولى 2026.

وأوضحت الهيئة عبر قناتها على تلغرام اليوم الأحد، أنه يمكن للمتقدمين بطلبات الاعتراض الاطلاع على النتائج عبر الموقع الرسمي للهيئة على الرابط.

أو عبر قناة الهيئة الرسمية على تلغرام عبر الرابط.



وكانت الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية أعلنت في الـ 14 من الشهر الماضي، بدء استقبال طلبات الاعتراض على نتائج الامتحان الوطني الطبي الموحد للدورة الأولى لعام 2026، وذلك حتى يوم الأحد الموافق الـ 21 من الشهر ذاته.

وأصدرت الهيئة في التاسع من الشهر الجاري نتائج الامتحان الوطني الطبي الموحد للدورة الأولى لعام 2026 لطلاب الجامعات السورية وغير السورية، بعد إجراء الامتحانات في مراكز معتمدة داخل سوريا وخارجها.