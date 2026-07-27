وزارة التربية والتعليم تطلق ورشة لاعتماد خطة الطوارئ التعليمية ورفع الجاهزية

دمشق-سانا

أطلقت وزارة التربية والتعليم، اليوم الإثنين، ورشة عمل متخصصة لمراجعة واعتماد وتفعيل خطة الطوارئ التعليمية، بمشاركة عدد من الشركاء والجهات المعنية، في خطوة تستهدف تعزيز جاهزية القطاع التعليمي للاستجابة لمختلف حالات الطوارئ، وضمان استمرارية العملية التعليمية في مختلف الظروف.

وذكرت الوزارة أن الورشة، التي تستمر ثلاثة أيام في مقرها بدمشق، تتضمن مراجعة شاملة لخطة الطوارئ التعليمية واختبارها واعتمادها، إلى جانب مناقشة الآليات التنفيذية اللازمة لتفعيلها، بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية، وتعزيز قدرة المؤسسات التعليمية على التعامل مع الأزمات، ومواصلة تقديم خدماتها التعليمية في مختلف الظروف.

وتبحث الورشة عدداً من المحاور الفنية والتخطيطية التي تتعلق بمفاهيم الاستجابة السريعة، إضافة إلى استعراض واقع القطاع التعليمي، وتحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات، وصولاً إلى إعداد خطة عملية قابلة للتنفيذ والتمويل، مع تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الشريكة والمعنية.

ومن المقرر أن تختتم الورشة أعمالها بإقرار مجموعة من التوصيات والخطوات التنفيذية الهادفة إلى الانتقال من مرحلة إعداد الخطة إلى مرحلة تطبيقها، بما يعزز مرونة النظام التعليمي، ويرفع جاهزيته للاستجابة الفاعلة لمختلف الظروف الطارئة، ويضمن استدامة العملية التعليمية.

ونظمت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية، في الـ 15 من نيسان الماضي، ورشة عمل حول “السلامة المدرسية”، لإعداد مسودة دليل إجراءات السلامة في المدارس، بما يعزز بيئة تعليمية آمنة، ويرفع مستوى الجاهزية للاستجابة للمخاطر، وذلك في مبنى الوزارة بدمشق.