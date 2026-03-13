وزارة التربية توقف الامتحان المتمم لمعادلة الشهادات الأجنبية للطلاب السوريين لعامين

دمشق-سانا

أصدرت وزارة التربية والتعليم قراراً يقضي بإيقاف العمل بإجراء الامتحان المتمم المطلوب لتعادل شهادتي الدراسة الإعدادية والثانوية الأجنبية الممنوحة من خارج سوريا للطلاب السوريين، وذلك خلال العامين الدراسيين 2025-2026 و2026-2027.

وصدر القرار الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم الجمعة، استناداً إلى أحكام القانون رقم (19) لعام 2002، ولا سيما المادة الأولى منه التي تمنح وزارة التربية والتعليم صلاحية معادلة الشهادات غير السورية من مستوى الشهادة الثانوية وما قبلها، إضافة إلى القرار رقم (6853) لعام 2001، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة.

وأوضح رئيس دائرة الإعلام في وزارة التربية والتعليم حمزة حورية لوكالة سانا، أن القرار يهدف إلى تسهيل الإجراءات أمام الطلاب السوريين القادمين من الخارج والحاصلين على شهادات تعليمية غير سورية في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوية العامة، بما يتيح لهم الالتحاق بالمؤسسات التعليمية السورية بالوقت المناسب.

وأكد حورية أن الوزارة أخذت في الحسبان التحديات التي يواجهها الطلاب العائدون من دول مختلفة، وتسعى إلى توفير بيئة تعليمية مناسبة تضمن لهم فرصاً متكافئة ضمن النظام التعليمي الوطني.

وقدمت وزارة التربية والتعليم كل التسهيلات للطلاب العائدين من الخارج، بما يضمن حق التعليم للجميع دون استثناء حيث وجهت منذ بداية العام الدراسي في أيلول الماضي مديرياتها في المحافظات إلى تسهيل إجراءات تسجيل الطلاب العائدين من الخارج شرطياً بما يضمن دمجهم في العملية التعليمية بأسرع وقت ممكن.

وتجري وزارة التربية والتعليم سنوياً امتحانات للمواد المتممة الخاصة بالشهادة الثانوية العامة والمهنية، والسنة التحضيرية، وشهادة التعليم الأساسي، في ثلاث دورات خلال أشهر شباط وآب وتشرين الثاني، ويتقدم لهذه الامتحانات الطلبة السوريون ومن في حكمهم من الحاصلين على شهادات إعدادية أو ثانوية أجنبية، بهدف معادلة شهاداتهم ومتابعة دراستهم في المدارس أو الجامعات السورية وفق الأنظمة والقرارات المعمول بها.