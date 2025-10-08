أكثر من 3600 طالب يتقدمون لاختبارات القبول في الهندسة المعمارية والعلوم السياسية بدمشق

دمشق-سانا

تقدّم أكثر من 3600 طالب لاختبارات القبول بكليتي الهندسة المعمارية والعلوم السياسية بدمشق للعام الدراسي 2025-2026 وفق معايير جديدة تركز على مبدأ تكافؤ الفرص وضمان الشفافية في قبول الطلاب.

نظام موحد لاختبارات القبول في سوريا لأول مرة

وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي أوضح في تصريح لـ سانا عقب جولة على الاختبارات، شارك فيها معاونه لشؤون الطلاب عبد الحميد الخالد، ورئيس جامعة دمشق مصطفى صائم الدهر أنه تم تطبيق نظام موحد لاختبارات القبول في سوريا لأول مرة، وهو خطوة مهمة نحو تعزيز العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب، لافتاً إلى أن الأسئلة تم إعدادها بشكل يسهم في تقييم المهارات الشخصية للطلاب بشكل عادل وموضوعي.

وأشار الوزير الحلبي إلى أن هذه الآلية الجديدة تستهدف الكليات التي تتطلب مهارات شخصية، مثل الهندسة المعمارية، والفنون الجميلة، والعلوم السياسية والرياضة، وإلغاء الاختبارات التي كانت عرضة للفساد، لافتاً إلى أن الأسئلة تصحح بإشراف لجان أكاديمية تضم عمداء الكليات في مختلف الجامعات، باستخدام سلالم تصحيح موحدة لضمان الشفافية والمساواة، وبإشراف وزارة التعليم العالي.

بدوره، أشار صائم الدهر إلى أن الجامعة تستضيف ما بين 3500 إلى 4000 طالب في هذه الاختبارات، حيث يتقدم هؤلاء الطلاب للمفاضلة ويضعون كلية الهندسة المعمارية ضمن خياراتهم، سواء في جامعة دمشق أو في الجامعات الخاصة والعامة الأخرى، مبيناً أن إدارة الجامعة والأساتذة في كلية الهندسة المعمارية بذلوا جهوداً كبيرة لتحضير الأسئلة، إضافة إلى تجهيز الأماكن التي ستستضيف الاختبارات.

قياس مهارات الطالب

وأوضح عميد كلية الهندسة المعمارية عماد المصري أن عدد المتقدمين لاختبار القبول في كلية الهندسة المعمارية حوالي 3500 طالب، توزعوا على مراكز امتحانية في كليات مختلفة، من بينها العمارة، والفنون الجميلة، والشريعة، والعلوم الصحية، والسياحة، لافتاً إلى أن الاختبار يتضمن ثلاثة أسئلة رئيسية، وهي رسم مباشر لشكل أمام الطالب باستخدام أدوات بسيطة، والثاني تطوير الشكل بإضافة عناصر معمارية مثل الظلال والحركة والثالث رسم من الذاكرة لمعالم من البيئة السورية.

وأشار المصري إلى أن الاختبار يهدف إلى قياس مهارات الطالب مثل الحس الفني، والترجمة البصرية، والصبر، والتحمل، دون اشتراط امتلاك الطالب لمهارات فنية احترافية مسبقة، مشدداً على أن الكلية تتكفل بتطوير هذه القدرات لاحقاً عبر برامجها الأكاديمية.

من جانبها، بينت الأستاذة في كلية الهندسة المعمارية عبير عرقاوي أنه تم هذا العام تطوير آلية عمل النظام الموحد لامتحانات القبول في الكلية ليشمل كل الجامعات العامة والخاصة التي ترغب في اعتماده، ويهدف هذا النظام إلى ضبط وتقييم المهارات التي اكتسبها الطالب قبل دخوله كلية الهندسة المعمارية، وتحديد مدى تأهيله للالتحاق بها، مشيرة إلى أن الأسئلة تكشف مدى غنى الطالب بالمعلومات وطريقة تفكيره.

128 طالباً تقدموا لاختبارات كلية العلوم السياسية

وفي كلية العلوم السياسية أوضح النائب الإداري لعميد الكلية عهد قطريب، أن عدد المتقدمين للاختبارات بلغ نحو 128 طالباً من أصل 312 متقدماً استوفوا الشروط، موضحاً أن الأسئلة اشتملت على موضوعات عامة وثقافية وأسئلة تخصصية ذات طابع عام، تسمح للطالب بالتعبير عن مستوى فهمه العام للمجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وشدد قطريب على أن الكلية لا تعنى فقط بالسياسة بالمعنى التقليدي، بل تقدم تنوعاً معرفياً يشمل العلاقات الدولية، والاقتصاد، وعلم الاجتماع السياسي، وتهدف لتخريج كوادر قادرة على العمل في الإدارات العامة، مراكز الأبحاث، والمجالات الدبلوماسية.

ومن الطلاب المتقدمين للاختبارات أشار الطالب مصطفى العبد إلى أن أسئلة الهندسة المعمارية كانت منطقية والوقت مناسب، وأن الجو العام للامتحان كان مريحاً وساعده على التركيز، لافتاً إلى أن طموحه إحداث تغيير في الواقع المعماري السوري بعد التحرير، ورسم هوية معمارية جديدة تواكب متطلبات العصر.

بدوره، الطالب تميم أسعد بين أن اختبار كلية العلوم السياسية تضمن أسئلة مؤتمتة وتحريرية تميزت بأنها شاملة وسلسة وتتطلب مستوى عالياً من التفكير والإدراك، تقيس قدرة الطالب على التعبير المنطقي والمقنع.

ويعتبر النجاح في هذه الاختبارات شرطاً للقبول في كليتي الهندسة المعمارية والعلوم السياسية ومن متطلبات التقدم للمفاضلة الجامعية التي يستمر التسجيل فيها حتى السادس عشر من شهر تشرين الأول الجاري.