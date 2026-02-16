مركز التمكين والريادة الطلابي في جامعة دمشق يعزز جاهزية الشباب لسوق العمل

دمشق-سانا

يواصل مركز التمكين والريادة الطلابي في جامعة دمشق تنفيذ برامج تدريبية تهدف إلى تعزيز جاهزية الشباب لسوق العمل، عبر تطوير مهاراتهم المهنية والريادية وربطهم بفرص العمل المتاحة، معتمداً على فرق تطوعية تشكل النسبة الأكبر من الكوادر العاملة فيه.

مدير المركز الدكتور أحمد خضر أوضح في تصريح لـ سانا اليوم الإثنين أن الهدف الأساسي لإحداث المركز عام 2023 تمثل في سد الفجوة بين مخرجات التعليم الأكاديمي واحتياجات سوق العمل، من خلال تنفيذ دراسات دورية لتحديد احتياجات السوق والمهارات الأساسية والناعمة المطلوبة، إلى جانب دراسة احتياجات الطلبة وآراء الخبراء، وبناء برامج تدريبية موجهة للطلبة وحديثي التخرج استناداً إلى هذه المعطيات، مع إعادة تقييمها بشكل مستمر لضمان مواكبة التطورات.

نشر ثقافة ريادة الأعمال

وبيّن خضر أن المركز يعمل على تمكين الشباب عبر تطوير مهاراتهم المهنية والناعمة، إضافة إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال وتوجيه الطلبة نحو المسارات الريادية المناسبة لهم.

ولفت إلى أن المركز يولي اهتماماً للتوجيه الأكاديمي من خلال التعريف بالمنح الدراسية ومجالات الدراسات العليا والتخصصات الدقيقة، والتوجيه المهني الذي يربط الشباب بفرص العمل والمشاريع المتاحة لدى الشركات، مع تنفيذ برامج بالتعاون مع شركاء من سوق العمل، تشمل التدريب داخل المركز وداخل الشركات وصولاً إلى توظيف عدد من المتدربين.

دمج ذوي الإعاقة واستقطاب الخبرات

وأشار خضر إلى أن المركز يولي اهتماماً خاصاً لدمج ذوي الإعاقة ضمن بيئة تدريبية مشتركة مع أقرانهم، لتعزيز اندماجهم المجتمعي وكسر العزلة الاجتماعية، مبينا أن المركز يستقطب الخبرات من مختلف القطاعات عبر متطوعين وشراكات مع جمعيات ومؤسسات تنموية وخبراء من داخل الجامعة وخارجها، ما يتيح للشباب الاحتكاك المباشر مع خبراء سوق العمل واكتساب الخبرات العملية.

وأوضح أن لدى المركز خطة تدريبية متكاملة للفترة القادمة تشمل إطلاق 18 دورة تدريبية بعد انتهاء الامتحانات، إضافة إلى تطوير مجموعة واسعة من الخدمات بالشراكة مع جهات متعددة، بما يعزز دوره في دعم الشباب وتأهيلهم للمساهمة الفاعلة في عملية التنمية.

يذكر أن المركز نفذ خلال النصف الثاني من عام 2025، أكثر من 40 دورة تدريبية وعدداً كبيراً من الورشات ولقاءات الخبراء، استفاد منها نحو 2300 طالب ومتخرج حديثاً.