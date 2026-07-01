التعليم العالي السورية تناقش سبل حل ملف الجامعات ‏التركية في سوريا

دمشق-سانا
بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري مروان الحلبي، ومدير إدارة الشؤون التركية ودول البلقان في وزارة الخارجية والمغتربين عبد الرزاق شمس الدين، ملف التعليم التركي، وخاصة الجامعات التركية في سوريا.
وأشار الوزير الحلبي خلال اللقاء الذي عقد اليوم الأربعاء في مبنى الوزارة بدمشق، إلى أهمية العمل على حل ملف الجامعات التركية في الشمال السوري، وخاصة جامعتي غازي عنتاب وجامعة العلوم الصحية في الراعي، اللتين كان لهما دور كبير في العملية التعليمية خلال سنوات الثورة السورية.
الإسراع بالإنجاز قبل بداية العام الدراسي القادم
ولفت الوزير الحلبي إلى أنه تم تشكيل لجنة من الوزارة لوضع رؤية مستقبلية لحل هذا الملف، وقامت بمقابلة الطلاب والأساتذة في الجامعتين، وتوصلت إلى مقترح للاعتراف بالخريجين من الجامعتين، وقد تم إقراره وتكليف جامعة حلب بتصديق شهادات الطلبة.
كما اقترحت اللجنة وفق الحلبي، دمج الجامعتين بجامعة حلب، وقد وافق مجلس التعليم العالي مؤخراً على المقترح، إلا أنه بحاجة إلى موافقة مجلس التعليم العالي التركي لإقراره، لافتاً إلى أنه سيتم إصدار التعليمات التنفيذية للدمج فور موافقة الجانب التركي على المقترح، مؤكداً ضرورة الإسراع بإنجاز هذا الملف قبل بداية العام الدراسي القادم.
من جانبه، أكد شمس الدين، أن الإدارة ستبذل جهودها لحل ملف الجامعات التركية بالتنسيق مع الجانب التركي، والعمل على تنسيق زيارة لوفد من وزارة التعليم العالي إلى مجلس التعليم العالي التركي، لمناقشة سبل حل الملفات المشتركة بين الجانبين.
شارك بالاجتماع معاونا الوزير لشؤون التعليم الخاص محمد السويد، وللشؤون العلمية والبحث العلمي غيث ورقوزق، ومديرا العلاقات الثقافية، والتعاون الدولي في الوزارة، نمير عيسى وحنان أبو حطب، ودبلوماسي إدارة الشؤون التركية رأفت حاج خالد.
وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحث في الـ 18 من حزيران الفائت، مع سفير تركيا بدمشق نوح يلماز، التعاون في مجال التعليم العالي، وتصديق شهادات الجامعات التركية في الشمال السوري، وإحداث الجامعة السورية التركية المشتركة في سوريا.