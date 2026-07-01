التعليم العالي السورية تناقش سبل حل ملف الجامعات ‏التركية في سوريا

دمشق-سانا

بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري ‏مروان الحلبي، ومدير إدارة الشؤون التركية ودول ‏البلقان في وزارة الخارجية والمغتربين عبد الرزاق ‏شمس الدين، ملف التعليم التركي، وخاصة الجامعات ‏التركية في سوريا‎.‎

وأشار الوزير الحلبي خلال اللقاء الذي عقد اليوم ‏الأربعاء في مبنى الوزارة بدمشق، إلى أهمية العمل ‏على حل ملف الجامعات التركية في الشمال السوري، ‏وخاصة جامعتي غازي عنتاب وجامعة العلوم الصحية ‏في الراعي، اللتين كان لهما دور كبير في العملية ‏التعليمية خلال سنوات الثورة السورية‎.‎

الإسراع بالإنجاز قبل بداية العام الدراسي القادم

ولفت الوزير الحلبي إلى أنه تم تشكيل لجنة من ‏الوزارة لوضع رؤية مستقبلية لحل هذا الملف، وقامت ‏بمقابلة الطلاب والأساتذة في الجامعتين، وتوصلت إلى ‏مقترح للاعتراف بالخريجين من الجامعتين، وقد تم ‏إقراره وتكليف جامعة حلب بتصديق شهادات الطلبة‎.‎

كما اقترحت اللجنة وفق الحلبي، دمج الجامعتين ‏بجامعة حلب، وقد وافق مجلس التعليم العالي مؤخراً ‏على المقترح، إلا أنه بحاجة إلى موافقة مجلس التعليم ‏العالي التركي لإقراره، لافتاً إلى أنه سيتم إصدار ‏التعليمات التنفيذية للدمج فور موافقة الجانب التركي ‏على المقترح، مؤكداً ضرورة الإسراع بإنجاز ‏هذا الملف قبل بداية العام الدراسي القادم‎.‎

من جانبه، أكد شمس الدين، أن الإدارة ستبذل جهودها ‏لحل ملف الجامعات التركية بالتنسيق مع الجانب ‏التركي، والعمل على تنسيق زيارة لوفد من وزارة ‏التعليم العالي إلى مجلس التعليم العالي التركي، ‏لمناقشة سبل حل الملفات المشتركة بين الجانبين‎.‎

شارك بالاجتماع معاونا الوزير لشؤون التعليم الخاص ‏محمد السويد، وللشؤون العلمية والبحث العلمي غيث ‏ورقوزق، ومديرا العلاقات الثقافية، والتعاون الدولي ‏في الوزارة، نمير عيسى وحنان أبو حطب، ‏ودبلوماسي إدارة الشؤون التركية رأفت حاج خالد‎.‎

وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحث في الـ ‌‏18 من حزيران الفائت، مع سفير تركيا بدمشق نوح ‏يلماز، التعاون في مجال التعليم العالي، وتصديق ‏شهادات الجامعات التركية في الشمال السوري، ‏وإحداث الجامعة السورية التركية المشتركة في ‏سوريا‎.‎