الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية تحدد 23 نيسان موعداً لامتحان طب الأسنان لمعادلة الشهادات

دمشق-سانا

حددت الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية موعد الامتحان الوطني الموحد لطب الأسنان (الدورة الأولى لعام 2026)، والمخصص لخريجي كليات طب الأسنان من الجامعات غير السورية، بهدف معادلة شهاداتهم وتمكينهم من ممارسة المهنة داخل البلاد، وذلك يوم الخميس الـ23 من نيسان 2026، عند الساعة الحادية عشرة صباحاً.

وأوضحت الهيئة، في إعلان تلقت سانا نسخة منه اليوم الأربعاء، أن التسجيل الإلكتروني يبدأ اعتباراً من يوم غد الخميس، ويستمر حتى الـ5 من نيسان 2026، عبر موقعها الرسمي، مع ضرورة استكمال الوثائق المطلوبة، والتي تشمل صورة الهوية أو جواز السفر، وصورة شخصية، وشهادة التخرج، وإشعار تسديد الرسوم.

وبيّنت أن الامتحان يتضمن 120 سؤالاً من نمط الاختيار من متعدد، تغطي محاور علمية أساسية، تشمل الجراحة الفموية، وأمراض اللثة، والمداواة الترميمية، وأمراض الفم والأشعة، وطب أسنان الأطفال، إضافة إلى التعويضات السنية الثابتة والمتحركة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحد الأدنى للنجاح هو 50%، في حين يُشترط الحصول على 60% كحد أدنى للتقدم إلى مفاضلة الدراسات العليا، لافتةً إلى أن الناجحين سيخضعون لاحقاً لمقابلة شفهية ضمن متطلبات معادلة الشهادة.

كما أتاحت الهيئة للمتقدمين خارج سوريا تقديم الامتحان عبر مراكز الجامعة الافتراضية السورية في عدد من الدول، مقابل رسوم محددة تُدفع وفق الآليات المعتمدة.

وأكدت أنه سيتم الإعلان عن أسماء المقبولين، ومراكز الامتحان لاحقاً عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.

يذكر أن الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية أُحدثت عام 2021، لتحل محل مركز القياس والتقويم، بهدف تقييم جودة التعليم، ووضع معايير للاعتراف بالشهادات الأجنبية، وتعزيز تنافسية التعليم العالي.