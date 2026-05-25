الجامعة الافتراضية تعلن بدء التسجيل لفصل خريف 2025 (‏F25‏) للطلاب المستنفدين والمنقطعين

دمشق-سانا

أعلنت الجامعة الافتراضية السورية اليوم الإثنين، بدء التسجيل الإلكتروني الذاتي على المقررات الدراسية لفصل خريف 2025 (F25) للطلاب المستنفدين والمنقطعين في برامج الإجازة في الحقوق والإعلام ودبلوم التأهيل التربوي وبرامج الماجستير دون الحاجة لمراجعة مراكز النفاذ، وذلك لغاية يوم الثلاثاء الواقع في 2/6/2026.

وأوضحت الجامعة في إعلان لها، أنه يمكن للطلاب داخل سوريا ‏والمقيمين خارجها دفع رسوم ‏التسجيل عبر “شام كاش”، والمؤسسة العامة ‏للبريد في كل المحافظات السورية نقداً، والمصرف التجاري السوري نقداً.‏

كما يمكن للطلاب ‏المقيمين خارج سوريا أو من غير السوريين الدفع المباشر ‏باليورو والدولار عن طريق المصرف التجاري، أو شركة الفؤاد، وذلك ‏اعتباراً من اليوم الإثنين، ولغاية يوم الخميس الواقع في 4/6/2026.‏

ولفتت الجامعة إلى أنه يمكن للطلاب الراغبين في التسجيل، الاطلاع على كل التفاصيل عبر الرابط.

يذكر أن الجامعة الافتراضية السورية، جامعة حكومية معتمدة أُسّست عام ‌‏2002، ‏وتضم عدة اختصاصات، الهندسة المعلوماتية والإعلام وتقانة ‏المعلومات ‏والاتصالات والحقوق والاقتصاد والعلوم الإدارية، وتهدف إلى ‏تلبية الاحتياجات الوطنية والعربية للعلم والتقانة وتأهيل الموارد البشرية، ‏وتطوير تقانات التعلم الإلكتروني وترسيخه واستثماره في المجال الأكاديمي ‏والمهني.‏

